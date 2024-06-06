Франція надасть Україні ще 650 мільйонів євро на підтримку критичної інфраструктури

7 червня президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський підпишуть дві угоди про надання Україні кредитів та грантів на суму 650 млн євро , зокрема, для підтримки місцевої влади та критично важливої інфраструктури. Про це йдеться в повідомленні Єлисейського палацу, передає Інтерфакс-Україна.

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Що відомо

Перша угода надасть Французькому агентству розвитку «кошти в розмірі 400 млн євро у вигляді кредитів та 50 млн євро у вигляді грантів до 2027 року», щоб розширити свою діяльність в Україні, надавши підтримку в енергетичному та транспортному секторах, зокрема «для розвитку адміністративного потенціалу».

Друга угода стосується створення «фонду підтримки» критичної інфраструктури, в який буде вкладено 200 млн євро «для підтримки французьких компаній у майбутніх тендерах у галузі енергетики, транспорту, водопостачання та санітарії, охорони здоров'я та сільського господарства».

Як зазначається, ці кошти будуть використані для фінансування великих проєктів, зміцнення чи заміни енергетичних інфраструктур, що виходять з ладу, оскільки вони є «об'єктом особливої уваги» росії.