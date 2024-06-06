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6 червня 2024, 12:46

Франція надасть Україні ще 650 мільйонів євро на підтримку критичної інфраструктури

7 червня президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський підпишуть дві угоди про надання Україні кредитів та грантів на суму 650 млн євро, зокрема, для підтримки місцевої влади та критично важливої інфраструктури. Про це йдеться в повідомленні Єлисейського палацу, передає Інтерфакс-Україна.

7 червня президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський підпишуть дві угоди про надання Україні кредитів та грантів на суму 650 млн євро, зокрема, для підтримки місцевої влади та критично важливої інфраструктури.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Перша угода надасть Французькому агентству розвитку «кошти в розмірі 400 млн євро у вигляді кредитів та 50 млн євро у вигляді грантів до 2027 року», щоб розширити свою діяльність в Україні, надавши підтримку в енергетичному та транспортному секторах, зокрема «для розвитку адміністративного потенціалу».

Друга угода стосується створення «фонду підтримки» критичної інфраструктури, в який буде вкладено 200 млн євро «для підтримки французьких компаній у майбутніх тендерах у галузі енергетики, транспорту, водопостачання та санітарії, охорони здоров'я та сільського господарства».

Як зазначається, ці кошти будуть використані для фінансування великих проєктів, зміцнення чи заміни енергетичних інфраструктур, що виходять з ладу, оскільки вони є «об'єктом особливої уваги» росії.

Джерело: Мінфін
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