Рейтинг стійкості: лідером знову став Креді Агріколь, а експерти довіряють держбанкам

Вдалий початок року забезпечив банкам додатковий запас міцності, який може знадобитися їм із наближенням нових викликів. «Мінфін» підготував новий рейтинг стійкості банків та дізнався, кому найбільше довіряють вкладники, експерти та які з фінансових установ найкраще готові до випробувань.

Початок року виявився максимально стабільним для українських банків. Після проведеного минулого року очищення системи жоден банк не визнаний неплатоспроможним. Не стикнулися банки і з відтоком коштів на фоні зниження ставок за вкладами, так само як і з масштабними проблемами обслуговування кредитів.

На позитивному фоні банки демонструють рекордні прибутки. Загалом за перший квартал вони заробили 40,5 млрд грн — більше, ніж будь-коли в історії. Для порівняння: за перші квартали 2020 і 2021 років разом їхній заробіток склав близько 27 млрд грн. Збиткові наразі лише 8 банків, але їх спільні втрати порівняно незначні — трохи більше 111 млн грн.

Як пояснюють у НБУ, великі прибутки частково забезпечуються розформуванням резервів під ризики від активних операцій, зокрема, кредитування. Хоча левову частку доходів банків, як і раніше, забезпечують відсоткові доходи, куди належать в тому числі заробітки від ОВДП.

Водночас третій квартал поспіль пожвавлюється і корпоративне кредитування. Хоча частка кредитів бізнесу за програмою «5−7−9» іде на спад. А от споживче кредитування стрімко нарощується — за квартал воно зросло майже на 10%, а за рік на понад третину. Насамперед зростання забезпечило активніше використання українцями кредитних карток.

Формально непогані цифри демонструє й іпотека — зростання за перші три місяці року перевищило 16%. Щоправда, оптимістичні цифри забезпечила переважно державна програма «єОселя».

Державних банків більшає

Після націоналізації Сенс Банку держава продовжує збільшувати кількість держбанків. На початку року до них приєднався Перший інвестиційний банк (PINbank), який до повномасштабної війни належав росіянину Євгену Гінеру.

Ще у 2022 році все майно російського мільярдера в Україні потрапило під санкції, а на початку минулого року Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 88,89% акцій ПІН Банку. Всі формальні процедури завершились цього року й установа вже офіційно належить до державних. Загалом таких банків тепер 6.

Попри збільшення кількості державних банків, їхня вага на ринку фактично не змінилася, адже на ПІН Банк припадає лише 0,01% загальних активів сектору, загалом на частку держбанків припадає 53,6% банківської системи.

Очікується, що незабаром державним стане також невеликий Мотор Банк. У квітні Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту щодо стягнення активів експрезидента Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва та екстопменеджера компанії Петра Кононенка, яких звинувачують у держзраді. Серед їхнього майна — акції низки підприємств, а також 100% акцій згаданої фінустанови. Найімовірніше, остаточно рішення про перехід банку до держвласності буде ухвалено впродовж декількох місяців.

Мотор-Банк, як і ПІН, має мізерну частку українського фінансового ринку. Його активи становлять менше 1,1 млрд грн, а це близько 0,03% від загального обсягу системи.

Збираючи колекцію невеликих банків, держава планує позбутися декількох системних. Відповідно до меморандуму з МВФ, на продаж мають бути виставлені Сенс та Укргазбанк. Перший етап підготовки до цієї події — призначення фінансового радника, який запропонує комплексний план дій з продажу. За словами заступника міністра фінансів Юрія Драганчука, на обидві установи вже є потенційні покупці.

Експерти оцінюють вартість Укргазбанку орієнтовно у 6 млрд грн, а Сенсу — в межах 6−12 млрд грн. Водночас, зважаючи на те, що розмови про приватизацію Укргазу тривали роками ще до повномасштабної війни, навряд чи можна очікувати, що установи незабаром знайдуть нових власників.

Нові гравці цікавляться ринком

Висока прибутковість разом зі зниженням ціни фінустанов в умовах війни почали привертати увагу міжнародних гравців. У травні НБУ повідомив, що вперше з початку великої війни до нього звернувся іноземний інвестор із заявкою про купівлю акцій українського банку. Наразі відомо лише, що інвестор із Нідерландів, а яким саме банком він зацікавився, регулятор не уточнює.

Вийти на український ринок планував і найбільший банк Грузії TBC Bank. Він цікавився фінансовою компанією Елаєнс, яка працювала під торговельною маркою Fondy та вважалася одним із найбільших операторів на українському ринку платежів e-commerce.

Наприкінці квітня свій дозвіл на укладення угоди надав Антимонопольний комітет. Проте за декілька днів після цього Нацбанк скасував реєстрацію Елаєнс, як опосередкованого учасника міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard, а без цього вона не може продовжувати платіжну діяльність.

Підставою стала інформація від правоохоронців, які вважають, що діяльність фінкомпанії містить ризики виникнення загроз національній безпеці України. Як наслідок, і вихід грузинського банку на український ринок поки що відкладено.

Хто потрапив до рейтингу «Мінфіну»

Як завжди, «Мінфін» включає до рейтингу стійкості банки, в яких громадяни тримають не менше 1 млрд грн. Тут враховуються як депозити, так і поточні рахунки.

За відсутності значних потрясінь на ринку, цього разу, так само як і попереднього, кількість і склад учасників не змінилися, до нашого рейтингу потрапили ті ж самі 34 установи.

Рейтинг стійкості

Порівнюючи з попередніми періодами, кардинальних змін у рейтингу не відбулося. Традиційно перші місця розділили між собою представники іноземних банківських груп, які навіть покращили свої результати. Якщо минулого разу вони посіли 4 місця у першій пятірці, віддавши одну сходинку Привату, то цього разу окупували її повністю.

Загалом у першій десятці 6 позицій за «іноземцями», ще два місця за державними Приватом та Укрексімом, і стільки ж у приватних фінустанов — Універсалу та ПУМБу.

Цього разу в рейтингу змінився переможець, ним став Креді Агріколь. Цей банк вже посідав перше місце рік тому — за підсумками 1 кварталу 2023 року. А ось Укрсиббанк, який був найкращим впродовж трьох попередніх кварталів, трохи погіршив свою оцінку і розділяє 2−3 місця з Райффайзеном.

Одне з найсуттєвіших падінь продемонстрував Сенс, який попереднього разу входив до першої десятки, а зараз втратив п’ять місць і опинився на 12 сходинці. Однією з ключових причин цього стало зниження обсягу коштів фізосіб на рахунках банку. Якщо на початку року їх було 47,8 млрд грн, то за підсумками 1 кварталу — 46,6 млрд. При цьому загальна сума коштів громадян у банківській системі за цей період збільшилася.

Рейтинг стійкості

Лояльність вкладників

Лояльність «Мінфін» визначає, розраховуючи низку показників: частка банку на депозитному ринку, абсолютний та відносний показники приросту портфелю громадян. Інакше кажучи, ключове значення має динаміка коштів, а не їх загальна сума на рахунку в банку.

Тут традиційно відбуваються суттєві зміни в розподілі місць, адже на кількість коштів на рахунках безпосередньо впливає політика установи, зокрема, її ставки за депозитами та маркетингова активність.

Першу сходинку, як і минулого разу, тут посів Універсал Банк, на базі якого працює monobank. За обсягом депозитів громадян він третій серед всіх банків країни, а за рік наростив їх майже на 28%.

Суттєвий стрибок у цьому рейтингу продемонстрував Креді Агріколь, який піднявся відразу на 10 сходинок і посів друге місце. На рахунках установи кошти фізосіб впродовж кварталу зросли на 910 млн гривень, або ж на 5%.

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Серед інших банків, які продемонстрували значний прогрес, варто відзначити Акордбанк, який увійшов до першої десятки, піднявшись на 15 позицій, та Альянс, який стрибнув на 14 сходинок.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Оцінки експертів

Готуючи рейтинг, «Мінфін» традиційно просить експертів виставити банкам оцінки. Їхні бали вказують на готовність розмістити в даній установі депозит. Участь в опитуванні взяли фахівці з Dragon Capital, ICU, IBI-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, Біржового університету, а також фінансовий експерт «Мінфіну».

Якщо в загальному рейтингу домінують «іноземці», то експерти останнім часом надають перевагу державним установам, які цього разу посіли 5 позицій у першій десятці, включаючи першу сходинку Привату.

Решту місць у першій десятці розділили представники іноземних банківських груп. Серед них варто відзначити зниження на 3 сходинки Райффайзена. Це пов'язано насамперед із попередженням американського Міністерства фінансів австрійському Raiffeisen Bank International про можливість обмеження доступу до фінансової системи США через ділові відносини з рф.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Банк Середня оцінка експертів за 1 квартал 2024 р. Місце за 1 кв. 2024 р. Зміна місця, порівнюючи з 4 кв. 2023 р. Місце банку у загальному рейтингу Приватбанк 4,63 1 0 8 Креді Агріколь Банк 4,56 2 +2 1 Ощадбанк 4,56 3 0 11 Укрсиббанк 4,48 4 -2 3 Укрексімбанк 4,19 5 +2 6 Укргазбанк 4,11 6 0 13 Сенс Банк 4,04 7 +3 12 Райффайзен Банк 3,96 8 -3 2 ОТП Банк 3,96 9 0 4 Кредобанк 3,96 10 -2 5 Прокредит Банк 3,96 11 0 7 Універсал Банк 3,81 12 0 9 ПУМБ 3,74 13 0 10 Таскомбанк 3,44 14 0 19 Піреус Банк 3,3 15 0 15 Банк Львів 3,22 16 0 22 Південний 3 17 +1 14 Правекс Банк 3 18 +1 18 Абанк 2,93 19 +4 16 Банк Кредит Дніпро 2,78 20 +4 25 Агропросперіс Банк 2,7 21 -4 24 Банк Восток 2,7 22 +3 27 Ідея Банк 2,63 23 -2 17 Юнекс Банк 2,63 24 -4 21 Акордбанк 2,56 25 -3 20 МТБ Банк 2,26 26 +4 26 Банк Глобус 2,19 27 +1 32 Радабанк 2,11 28 -1 29 Полтава-банк 2,04 29 -3 23 Банк Інвестицій та Заощаджень 1,89 30 -1 33 Альянс Банк 1,74 31 +2 31 Індустріалбанк 1,74 32 -1 34 Кліринговий Дім 1,52 33 -1 28 Комінбанк 1,52 34 0 30

Перший квартал року банківська система завершила без суттєвих криз, із високими прибутками та значним запасом міцності. Це має допомогти їй пройти наступні місяці, коли доведеться зіткнутися з новими викликами.

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Передусім це відключення світла, які можуть посилитись разом із підвищенням температури та новими ударами росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, проблем може додати посилення мобілізації, внаслідок чого з браком працівників можуть можуть зіткнутися як самі банки, так і корпоративні позичальники.