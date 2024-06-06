У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
6 червня 2024, 13:15
Ринок землі: Хто зараз активно скуповує землю і скільки на цьому можна заробити (відео)
- Ринок землі в Україні зараз
- Як змінилася ціна землі в Україні
- Хто інвестує в землю в Україні
- Де найвищі ціни на землю в Україні
- Прогноз курсу долара та євро на період з 6 по 12 червня
- Чому змінився курс валют
- Що буде з курсом валют в Україні
Джерело: Мінфін
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