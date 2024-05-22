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22 травня 2024, 10:44

ВВП у квітні зріс на 4,3% за даними Мінекономіки

У квітні 2024 року ВВП за попередніми даними зріс на 4,3% порівняно з квітнем минулого року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У квітні 2024 року ВВП за попередніми даними зріс на 4,3% порівняно з квітнем минулого року.

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У підсумку за січень-квітень цього року зростання оцінюється на рівні 4,4% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

«У квітні 2024 року продовжується тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги в умовах бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності», — пояснила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, у квітні промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність, як шляхом експортоорієнтованих виробництв, так і попиту на інвестиційну продукцію — машинобудування (ВПК) та будівельні матеріали. Все це сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.

Додається, що після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів. Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Exba
Exba
22 травня 2024, 11:22
#
Также в динамику ВВП существенный вклад внёс рост продаж беговых лыж торговой марки Tysa
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