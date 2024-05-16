Головне за четвер: Міжнародні перекази, відключення світла та вирішення проблем з банком дистанційно

У квітні читачі «Мінфіну» залишили загалом 521 відгук на роботу банків, із яких 295 було зараховано та направлено на розгляд фінустановам. Із якими новими проблемами зіткнулися наші читачі, і що радять юристи та банкіри, щоб їх уникнути у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги на понад 750 мільйонів євро

Сьогодні, 16 травня, Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги на 5,6 млрд данських крон (понад 750 млн євро).

У Києві та чотирьох областях вводять графіки відключень електроенергії

Сьогодні, 16 травня, із 16:00 за вказівкою «Укренерго» знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Сповільнення зростання ВВП та зниження інфляції. Єврокомісія дала прогноз щодо економіки України на 2024 рік

Зростання економіки України цьогоріч сповільниться до 2,9% із подальшим прискоренням до 5,9% у 2025 році.

Міжнародні перекази: як найвигідніше надіслати гроші за кордон або отримати їх в Україні

В умовах повномасштабної війни Нацбанк суттєво обмежив можливості для переказів коштів за кордон, аби не допустити відтоку валюти. А от потреба у закордонних переказах, навпаки, зростає через велику кількість українців, яким довелося виїхати з України. «Мінфін» вирішив розібратися, як безпечно і дешево можна зараз переказати кошти.

Війна — це час реформ: Оборонна промисловість України та як чиновники заважають нашій перемозі (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про «військові рейки» та що заважає оборонній промисловості України.

За яким принципом уряд обирає компанії для бронювання працівників

Народний депутат Олександр Федієнко оприлюднив наказ Мінекономіки про бронювання працівників низки компаній: серед них Glovo, рекламна агенція та навіть букмекерська контора. Перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що скасувала це рішення та розповіла, як відбувається процес бронювання в компаніях.