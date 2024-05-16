Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги на понад 750 мільйонів євро

Сьогодні, 16 травня, Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги на 5,6 млрд данських крон (понад 750 млн євро). Про це повідомляє Міноборони Данії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що з цієї суми 2,4 млрд данських крон (понад 320 млн євро) зарезервовано для ППО. Частина коштів також піде на безоплатну передачу Україні винищувачів F-16.

Крім того, кошти направлять на придбання артилерійських снарядів, гранат і протитанкових мін.

Уряд Данії також планує зарезервувати додаткові кошти для інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України.

Варто зазначити, що це вже 18 пакет допомоги від Данії.

«Ситуація в Україні дуже серйозна. Безсумнівно, українці потребують постійної та масової підтримки з боку союзників. Цим пакетом ми посилаємо однозначний сигнал як Україні, так і зовнішньому світу. Ми надаємо обидві пожертви зараз і готові інвестувати масштабні та довгострокові кошти в українську оборонну промисловість. Їхня боротьба за свободу все ще є нашою боротьбою», — заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Данія виділить 420 млн євро на відновлювальну енергетику та відбудову України.

Крім того, Данія виділить 33,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.