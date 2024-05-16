У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про «військові рейки» та що заважає оборонній промисловості України.
16 травня 2024, 13:34
Війна — це час реформ: Оборонна промисловість України та як чиновники заважають нашій перемозі (відео)
- Новий міністр оборони росії
- Оборонна промисловість України
- Як чиновники заважають перемозі України
- Як реформувати оборонну промисловість України.
Джерело: Мінфін
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