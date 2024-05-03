G7 вже не розглядає повну конфіскацію російських активів, шукає альтернативу — FT

Посадові особи країн Великої сімки (G7) у приватному спілкуванні визнають, що повної конфіскації заморожених російських активів більше немає в порядку денному обговорень, пише Financial Times. Замість цього вони шукають менш радикальні, але більш реальні способи використання цих грошей.

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Євросоюз зараз іде за найбільш консервативним сценарієм, який передбачає поточне відрахування доходів від російських активів на користь України. Йдеться про суму не більше ніж 3 млрд євро на рік, залежно від процентних ставок.

У лютому 2024 року Бельгія запропонувала використати 190 млрд євро, які знаходяться на рахунках в депозитарії Euroclear, як забезпечення під залучення боргового фінансування для України. Але такий варіант пов'язаний з такими ж ризиками, що й повна конфіскація, тож європейські країни виступили проти.

У квітні США запропонували схожу ідею — залучити фінансування для України через позику або облігації під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів (а не самих активів, як у бельгійському плані). У Вашингтоні вважають, що це дозволить залучити до $50 млрд для України. Політики, юристи й сам депозитарій Euroclear погоджуються, що використання прибутків, а не самих активів, є юридично допустимим і менш ризикованим, ніж конфіскація.

Проблема цього плану для Європи полягає в тому, що робити, якщо війна закінчиться найближчим часом. Гроші, отримані під заставу очікуваних десятилітніх прибутків, мають бути підкріплені державними гарантіями. А це складно і дорого.

«Якщо колись відбудуться мирні переговори й Україна вирішить взяти в них участь, може виникнути ситуація, коли Росія вимагатиме назад свої заморожені активи, а в обмін погодиться піти Україні на територіальні поступки. Цього не можна буде зробити, якщо ви вже заклали активи», — пояснив FT європейську позицію один із чиновників з Німеччини.

Офіційні особи єврозони також бояться будь-яких кроків, які можуть негативно вплинути на статус євро як світової резервної валюти.