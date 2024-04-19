Головне за тиждень: гривня оновила мінімум, Єврокомісія схвалила Ukraine Facility

Національний банк України на 22 квітня установив курс долара на рівні 39,7879 грн/$, що є новим історичним максимумом. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 0,1842 грн. До цього історичний максимум був 19 квітня — 39,6037 грн/$.

Єврокомісія схвалила Український план та відкрила шлях для платежів з фонду в 50 мільярдів євро

Сьогодні Європейська Комісія схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024−2027 роки. Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів.

З початку року Мінфін залучив понад $3 мільярди внутрішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету

За перші три місяці 2024 року Міністерство фінансів України залучило $3,1 млрд для фінансування дефіциту бюджету за рахунок внутрішніх запозичень.

ВВП України цьогоріч зросте до 3,2% — МВФ

Міжнародний валютний фонд очікує, що показник економічного зростання України за підсумками нинішнього року становитиме 3,2%, а наступного року — зросте до 6,5%. МВФ також навів прогнози за іншими показниками. Зокрема, індекс споживчих цін в Україні може знизитися з 12,9 у 2023 році до 6,4 у нинішньому. Наступного року цей індекс очікується на рівні 7,6.

МВФ спрогнозував, яким буде курс долара в Україні найближчими роками

Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме.

Ріст реального ВВП України у березні становив майже 5%

Зростання реального валового внутрішнього продукту України у березні в порівнянні з аналогічним періоду минулого року становило 4,9%. У лютому ріст становив 5,0%, а у січні 5,2%, ідеться в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

Гонконг схвалив декілька ETF на біткоїн та Ethereum

Регулятор Гонконгу схвалив перші ETF на біткоїн та Ethereum. За даними ЗМІ, заявки Boshi International, HashKey Capital, China Asset Management і Harvest Investment отримали схвалення. Попит інвесторів з материкового Китаю на ETF оцінюють до $25 млрд.