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16 квітня 2024, 17:35

ВВП України цьогоріч зросте до 3,2% — МВФ

Міжнародний валютний фонд очікує, що показник економічного зростання України за підсумками нинішнього року становитиме 3,2%, а наступного року — зросте до 6,5%. Про це йдеться в доповіді «Перспективи світової економіки» (WEO), презентованої під час Весняних зустрічей МВФ і Світового банку у Вашингтоні, передає Укрінформ.

Міжнародний валютний фонд очікує, що показник економічного зростання України за підсумками нинішнього року становитиме 3,2%, а наступного року — зросте до 6,5%.

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У розділі WEO щодо країн Європи зазначається, що у 2024 році реальний ВВП України становитиме 3,2%. Причому показник за минулий рік був переглянутий Фондом та збільшений до 5% за підсумками року — порівняно з очікуваними раніше 4,5%.

Наступного року прогнозується істотне зростання реального ВВП України — до 6,5%.

МВФ також навів прогнози за іншими показниками. Зокрема, індекс споживчих цін в Україні може знизитися з 12,9 у 2023 році до 6,4 у нинішньому. Наступного року цей індекс очікується на рівні 7,6.

Крім того, передбачаються зміни в прогнозах щодо балансу поточного рахунку України з «мінус» 5,5 минулого року до «мінус» 5,7 за підсумками нинішнього. У 2025 році ця динаміка продовжиться — до «мінус» 8,2.

Показник безробіття зменшиться з 19,1 у 2023 році до 14,5 цього року. У 2025 році він прогнозується на рівні 13,8.

На початку квітня 2024 року повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд відстежує масовані ракетні й повітряні удари РФ по українській інфраструктурі та не виключає, що це може вплинути на макроекономічні прогнози для України в найближчій перспективі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Lolik1837
Lolik1837
16 квітня 2024, 17:46
#
«ВВП України цьогоріч зросте до 3,2%»

Ага. А годовая инфляция -3,5%

Уверовал. Верю
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