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19 квітня 2024, 16:35

НБУ підняв офіційний курс долара до нового максимуму

Національний банк України на 22 квітня установив курс долара на рівні 39,7879 грн/$, що є новим історичним максимумом. Про це свідчать дані регулятора.

Національний банк України на 22 квітня установив курс долара на рівні 39,7879 грн/$, що є новим історичним максимумом.
Фото: НБУ

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Порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 0,1842 грн. До цього історичний максимум був 19 квітня — 39,6037 грн/$.

Читайте також: Курс валют на 19 квітня: долар зріс до 40 гривень

НБУ на 22 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,38 грн. Європейська валюта подорожчала на 11 копійок.

Міжбанківська торгівля на майданчику Bloomberg сьогодні стартувала з 39,64 грн/$, а завершилася на позначці 39,91 грн/$. Обсяги валютних продажів НБУ оцінюються трохи більше $200 млн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
vitalii94
vitalii94
19 квітня 2024, 16:50
#
Смішки-cмішками, а яйця з горішками
+
+30
Lolik1837
Lolik1837
19 квітня 2024, 16:55
#
Где тот «кабанчик-баранчик», который ржал над теми , кто покупал доллар по 40 и вкладывал их в валютные инструменты, а не в гривневые ?
+
+43
Criptor82
Criptor82
19 квітня 2024, 16:56
#
Хто мріяв по 40 може радіти. Але якщо в суботу Конгрес проголосує пакет допомоги, то з понеділка підем назад до 38.5−39. Не виключаю що хтось вирішив на цьому по спекулювати :))
+
0
Lolik1837
Lolik1837
19 квітня 2024, 17:23
#
«Але якщо в суботу Конгрес проголосує пакет допомоги, то з понеділка підем назад до 38.5−39.»

А вы вообще читали сколько из этих предполагаемых 60 млрд «помощи» (да еще и в долг) действительно дойдет до Украины, а сколько в США и останется?
Сколько из этих денег в США и останется? 50 млрд? 55? Охеренная «помощь». Доллар сразу по 27 станет)
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