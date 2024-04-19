НБУ підняв офіційний курс долара до нового максимуму

Національний банк України на 22 квітня установив курс долара на рівні 39,7879 грн/$, що є новим історичним максимумом. Про це свідчать дані регулятора.

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Порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 0,1842 грн. До цього історичний максимум був 19 квітня — 39,6037 грн/$.

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НБУ на 22 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,38 грн. Європейська валюта подорожчала на 11 копійок.

Міжбанківська торгівля на майданчику Bloomberg сьогодні стартувала з 39,64 грн/$, а завершилася на позначці 39,91 грн/$. Обсяги валютних продажів НБУ оцінюються трохи більше $200 млн.

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