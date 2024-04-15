Єврокомісія схвалила Український план та відкрила шлях для платежів з фонду в 50 мільярдів євро

Сьогодні Європейська Комісія схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024−2027 роки. Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів.

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Це важливий крок, що відкриває шлях до регулярної та прогнозованої підтримки України від ЄС.

Загальний обсяг коштів, передбачений Ukraine Facility, — 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.

План України

У березні 2024 року План було затверджено Урядом України. Це конкретний перелік структурних реформ та заходів, які сприятимуть стійкому розвитку економіки України, «зеленому» переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції.

Згідно з оцінкою Європейської Комісії, План України визначає ключові реформи та інвестиції, які сприятимуть сталому економічному зростанню та залученню інвестицій для посилення потенціалу зростання країни в середньо- та довгостроковій перспективі. План також забезпечує основу для реалізації ефективного відновлення, реконструкції та модернізації України.

Оцінка Єврокомісії також показала, що План пропонує належні механізми для захисту фінансових інтересів ЄС, забезпечуючи ефективну імплементацію, моніторинг та звітність щодо виконання Плану та використання коштів.

Після позитивної оцінки Європейської Комісії рішення щодо остаточного затвердження Плану України має ухвалити Рада ЄС. Після ухвалення Плану, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано 1,9 млрд євро безумовного фінансування. Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України та позитивної оцінки Стороною ЄС виконання таких заходів.

Міністерство фінансів України відповідальне за три напрями Плану: управління державними фінансами, боротьбу з відмиванням грошей і фінансові ринки.

Нагадаємо

До Держбюджету України вже надійшов перший транш в рамках перехідного фінансування обсягом 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility. Механізм перехідного фінансування дозволяє забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility.