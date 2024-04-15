Регулятор Гонконгу схвалив перші ETF на біткоїн та Ethereum. Про це пише The Block.
15 квітня 2024, 10:13
Гонконг схвалив декілька ETF на біткоїн та Ethereum
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За даними ЗМІ, заявки Boshi International, HashKey Capital, China Asset Management і Harvest Investment отримали схвалення.
Попит інвесторів з материкового Китаю на ETF оцінюють до $25 млрд.
Біткоїн реагує незначним зростанням після обвалу до $60 тис, який стався на вихідних.
Нагадаємо, що перші ETF на біткоїн були схвалені у січні у США. З моменту запуску інструменту, обсяги торгів досягли $200 млрд, а чистий приплив оцінюють у $12 млрд.
Джерело: Мінфін
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