Гонконг схвалив декілька ETF на біткоїн та Ethereum

Регулятор Гонконгу схвалив перші ETF на біткоїн та Ethereum . Про це пише The Block.

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За даними ЗМІ, заявки Boshi International, HashKey Capital, China Asset Management і Harvest Investment отримали схвалення.

Попит інвесторів з материкового Китаю на ETF оцінюють до $25 млрд.

Біткоїн реагує незначним зростанням після обвалу до $60 тис, який стався на вихідних.

Нагадаємо, що перші ETF на біткоїн були схвалені у січні у США. З моменту запуску інструменту, обсяги торгів досягли $200 млрд, а чистий приплив оцінюють у $12 млрд.