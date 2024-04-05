Головне за тиждень: міжнародні резерви рекордно зросли, золото оновило історичний максимум
Станом на 1 квітня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 762,7. У березні вони зросли на 18%. «Така динаміка зумовлена значними (понад $9 млрд) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — йдеться в повідомленні регулятора.
Золото знову оновило історичний рекорд: чи можна ще заробити на хвилі зростання
3 квітня вартість золота вперше перевищила 2300 доларів за унцію, продовживши своє тижневе ралі. З початку 2024 року метал подорожчав вже майже на 11%… Як довго триватиме ця хвиля зростання, чи немає ознак перегріву на ринку, і чи варто ще вкладатися у шляхетний метал, розберемо докладніше.
Дефіцит держбюджету у березні перевищив 100 млрд грн — Держказначейство
Дефіцит державного бюджету України за підсумками першого кварталу оцінюється у 197 млрд грн, зокрема у березні він сягнув 103 млрд грн, свідчать дані Держказначейства, пише Forbes.ua.
Гороховський анонсував запуск monobank 2.0. Що оновили в застосунку
4 квітня запускаємо оновлену версію застосунку — monobank 2.0. Про це в телеграм-каналі написав один зі співзасновників банку Олег Гороховський.
Хто з банків отримав найбільші збитки та хто заробив найбільше
Кількість збиткових банків скоротилася втричі: якщо за підсумками 2022 року їх було 21, то вже 2023-го — лише 7. Сума збитку зменшилася одразу у 85 разів — із 20,8 млрд грн до 245,4 млн грн.
Банки скоротили кредитування бізнесу та збільшили фінансування населення
У 2023 році кредитування економіки не було сильною стороною банківської системи, 35 банків скоротили кредитування бізнесу. При цьому фінустанови збільшили кредитування населення. Про це свідчать нові дані НБУ, які проаналізував «Мінфін».
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