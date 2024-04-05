Головне за тиждень: міжнародні резерви рекордно зросли, золото оновило історичний максимум

Станом на 1 квітня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 762,7. У березні вони зросли на 18%. «Така динаміка зумовлена значними (понад $9 млрд) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — йдеться в повідомленні регулятора.

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