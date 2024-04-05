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5 квітня 2024, 20:00

Головне за тиждень: міжнародні резерви рекордно зросли, золото оновило історичний максимум

Міжнародні резерви у березні рекордно зросли на 18%

Станом на 1 квітня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 762,7. У березні вони зросли на 18%. «Така динаміка зумовлена значними (понад $9 млрд) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — йдеться в повідомленні регулятора.

Золото знову оновило історичний рекорд: чи можна ще заробити на хвилі зростання

3 квітня вартість золота вперше перевищила 2300 доларів за унцію, продовживши своє тижневе ралі. З початку 2024 року метал подорожчав вже майже на 11%… Як довго триватиме ця хвиля зростання, чи немає ознак перегріву на ринку, і чи варто ще вкладатися у шляхетний метал, розберемо докладніше.

Дефіцит держбюджету у березні перевищив 100 млрд грн — Держказначейство

Дефіцит державного бюджету України за підсумками першого кварталу оцінюється у 197 млрд грн, зокрема у березні він сягнув 103 млрд грн, свідчать дані Держказначейства, пише Forbes.ua.

Гороховський анонсував запуск monobank 2.0. Що оновили в застосунку

4 квітня запускаємо оновлену версію застосунку — monobank 2.0. Про це в телеграм-каналі написав один зі співзасновників банку Олег Гороховський.

Хто з банків отримав найбільші збитки та хто заробив найбільше

Кількість збиткових банків скоротилася втричі: якщо за підсумками 2022 року їх було 21, то вже 2023-го — лише 7. Сума збитку зменшилася одразу у 85 разів — із 20,8 млрд грн до 245,4 млн грн.

Банки скоротили кредитування бізнесу та збільшили фінансування населення

У 2023 році кредитування економіки не було сильною стороною банківської системи, 35 банків скоротили кредитування бізнесу. При цьому фінустанови збільшили кредитування населення. Про це свідчать нові дані НБУ, які проаналізував «Мінфін».

Джерело: Мінфін
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