Гороховський анонсував запуск monobank 2.0. Що оновили в застосунку

4 квітня запускаємо оновлену версію застосунку — monobank 2.0. Про це в телеграм-каналі написав один зі співзасновників банку Олег Гороховський .

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Що оновили в застосунку

«На старті в нас була лише одна картка, тому дизайн задумувався саме під неї. А зараз у нас уже і різні картки, і ФОПи, і ще багато всього в планах. Бо хочемо робити нові продукти. І, бо не звикли стояти на місці», — написав Гороховський.

За словами Гороховського, тепер можна відкрити спільну виписку всіх-всіх карток, просто свайпнувши вправо. І не треба кудись натискати, щоб переходити від картки до картки, бо все робиться свайпами.

«Ми вирішили, що буде правильніше дати користувачам вибір, коли саме оновлювати дизайн, тому в розділі «Ще» з'явилася відповідна кнопка.

Ба більше, ми ж розуміємо, що будь-які зміни провокують вал критики. Тому потім можна перейти до старого дизайну за подібною ж кнопкою в «Ще». Але усі нові речі будемо надалі робити лише у новому дизайні. Оновлюйтесь та знайомтесь!", — написав Гороховський.