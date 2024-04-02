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2 квітня 2024, 13:36

Банки скоротили кредитування бізнесу та збільшили фінансування населення

У 2023 році кредитування економіки не було сильною стороною банківської системи, 35 банків скоротили кредитування бізнесу. При цьому фінустанови збільшили кредитування населення. Про це свідчать нові дані НБУ, які проаналізував «Мінфін».

У 2023 році кредитування економіки не було сильною стороною банківської системи, 35 банків скоротили кредитування бізнесу.
Фото: НБУ

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Загальна сума кредитів та заборгованість клієнтів (бізнес + населення) зросла лише на 0,2% — до 688,4 млрд грн, найбільша частка портфеля припала на підприємства:

  • 528,7 млрд грн (76,8%) — юрособи;
  • 159,6 млрд грн (23,2%) — фізособи.

Кредитування бізнесу

При цьому річний обсяг кредитування українських компаній скоротився на 4,3% (було 552,6 млрд грн). Трійку найбільших кредиторів становлять держбанки, але з динаміки видно скорочення їх портфелів, як і в інших лідерів.

В абсолютних значеннях найсильніше скорочення кредитування юридичних осіб показали:

У відсотковому співвідношенні максимальний спад кредитування бізнесу зафіксовано у СЕБ Корпоративний Банк (на 95% — до 18 млн грн), Перший інвестиційний банк (на 87% — до 15,9 млн грн) та банк «Траст-Капітал» (на 76% — до 7,2 млн грн). Компанії погашали раніше видані позики, а нові їм практично не видавали.

Усього зменшення кредитів юросіб було зафіксовано у 35 банків із 63, у трьох розмір портфеля не змінився: Альпарі (12,1 млн грн), БТА Банк (0) та Український банк реконструкції та розвитку (0). 25 банків показали в різній мірі нарощування фінансування бізнесу.

Найсильніше обсяги кредитування підприємств зросли у такої 5-ки:

  • ПУМБ — на 8,4 млрд грн (на 25%) — до 42,2 млрд грн;
  • Приватбанк — на 7,3 млрд грн (на 26%) — до 35,5 млрд грн;
  • Ощадбанк — на 2,4 млрд грн (на 3%) — до 74,1 млрд грн;
  • Банк Львів — на 2,3 млрд грн (на 54%) — до 6,6 млрд грн;
  • Кредобанк — на 2,2 млрд грн (на 29%) — до 9,7 млрд грн.

Якщо говорити про відсоткові прирости, то тут відзначилися структури, які раніше не мали помітних позицій у корпоративному бізнесі. Зокрема, Ідея Банк наростив кредитування юросіб відразу на 174% (до 156,3 млн грн), Банк Авангард — на 85% (до 61,8 млн грн), Оксі Банк — на 57% (до 61,8 млн грн).

Кредитуванні населення

Куди більших успіхів банки досягли у кредитуванні населення. Тут загальне збільшення обсягу фінансування становило 18,9% (до 159,6 млрд грн), і ТОП-10 виглядає оптимістичніше.

Найбільші прирости з кредитування громадян показали лідери роздробу:

  • Приватбанк — на 16,9 млрд грн (на 39%) — до 60,1 млрд грн;
  • Універсал Банк (monobank) — на 10,3 млрд грн (59%) — до 27,9 млрд грн;
  • Ощадбанк — на 3,5 млрд грн (на 30%) — до 15 млрд грн;
  • А-Банк — на 3 млрд грн (на 64%) — до 7,9 млрд грн;
  • Укргазбанк — на 1,4 млрд грн (на 35%) — до 5,3 млрд грн.

Причому на першу трійку припадає 65% усіх кредитів, виданих простим українцям.

Якщо вивчити відсоткові прирости, можна помітити прориви невеликих структур, які були майже непомітні на цьому ринку. Наприклад, Скай Банк наростив кредитування фізосіб відразу на 995% (до 160 млн грн), Агропросперіс Банк — на 246% (до 438 тис. грн), а Банк Альянс — на 169% (до 147,1 млн грн).

Усього 18 банків із 63 змогли збільшити обсяги кредитування населення, 5 банків так і не запустили цю послугу: Дойче банк ДБУ, ІНГ Банк Україна, Кредит Європа Банк, СЕБ Корпоративний Банк та Український банк реконструкції та розвитку.

Водночас у 40 банків зафіксовано скорочення роздрібних портфелів, найсильніше у таких:

  • Сенс Банк — на 4,2 млрд грн (на 32%) — до 8,9 млрд грн;
  • Кредобанк — на 2,2 млрд грн (на 44%) — до 2,8 млрд грн;
  • ОТП Банк — на 1,3 млрд грн (на 31%) — до 3 млрд грн;
  • Укрсиббанк — на 587,6 млн грн (на 33%) — до 1,2 млрд грн;
  • Правекс Банк — на 297,4 млн грн (на 23%) — до 972,5 млн грн.

Вивчивши ж відсоткову динаміку, можна зрозуміти, хто поставив цей вид кредитування на паузу: банк «Фамільний» зменшив кредитування фізосіб відразу на 100% (до нуля), Кредитвест Банк — на 99% (до 51 тис. грн), а банк «Траст-Капітал» — на 87% (до 117 млн грн).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
2 квітня 2024, 16:43
#
71% банковского портфеля ОВГЗ пришлось на 5 госструктур: ПриватБанк, Сбербанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сэнс Банк. Хотя в ТОП-10 владельцев вошли также банки с иностранным и частным украинским капиталом
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