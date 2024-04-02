У 2023 році кредитування економіки не було сильною стороною банківської системи, 35 банків скоротили кредитування бізнесу. При цьому фінустанови збільшили кредитування населення. Про це свідчать нові дані НБУ, які проаналізував «Мінфін».
Банки скоротили кредитування бізнесу та збільшили фінансування населення
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Загальна сума кредитів та заборгованість клієнтів (бізнес + населення) зросла лише на 0,2% — до 688,4 млрд грн, найбільша частка портфеля припала на підприємства:
- 528,7 млрд грн (76,8%) — юрособи;
- 159,6 млрд грн (23,2%) — фізособи.
Кредитування бізнесу
При цьому річний обсяг кредитування українських компаній скоротився на 4,3% (було 552,6 млрд грн). Трійку найбільших кредиторів становлять держбанки, але з динаміки видно скорочення їх портфелів, як і в інших лідерів.
В абсолютних значеннях найсильніше скорочення кредитування юридичних осіб показали:
- Райффайзен Банк — на 9 млрд грн (на 16%) — до 48,3 млрд грн;
- Укрексімбанк — на 6,8 млрд грн (на 8%) — до 75,5 млрд грн;
- Креді Агріколь Банк — на 6,5 млрд грн (на 27%) — до 17,9 млрд грн;
- Сенс Банк — на 4,6 млрд грн (на 15%) — до 24,9 млрд грн;
- Сітібанк — на 4,1 млрд грн (на 60%) — до 2,8 млрд грн.
У відсотковому співвідношенні максимальний спад кредитування бізнесу зафіксовано у СЕБ Корпоративний Банк (на 95% — до 18 млн грн), Перший інвестиційний банк (на 87% — до 15,9 млн грн) та банк «Траст-Капітал» (на 76% — до 7,2 млн грн). Компанії погашали раніше видані позики, а нові їм практично не видавали.
Усього зменшення кредитів юросіб було зафіксовано у 35 банків із 63, у трьох розмір портфеля не змінився: Альпарі (12,1 млн грн), БТА Банк (0) та Український банк реконструкції та розвитку (0). 25 банків показали в різній мірі нарощування фінансування бізнесу.
Найсильніше обсяги кредитування підприємств зросли у такої 5-ки:
- ПУМБ — на 8,4 млрд грн (на 25%) — до 42,2 млрд грн;
- Приватбанк — на 7,3 млрд грн (на 26%) — до 35,5 млрд грн;
- Ощадбанк — на 2,4 млрд грн (на 3%) — до 74,1 млрд грн;
- Банк Львів — на 2,3 млрд грн (на 54%) — до 6,6 млрд грн;
- Кредобанк — на 2,2 млрд грн (на 29%) — до 9,7 млрд грн.
Якщо говорити про відсоткові прирости, то тут відзначилися структури, які раніше не мали помітних позицій у корпоративному бізнесі. Зокрема, Ідея Банк наростив кредитування юросіб відразу на 174% (до 156,3 млн грн), Банк Авангард — на 85% (до 61,8 млн грн), Оксі Банк — на 57% (до 61,8 млн грн).
Кредитуванні населення
Куди більших успіхів банки досягли у кредитуванні населення. Тут загальне збільшення обсягу фінансування становило 18,9% (до 159,6 млрд грн), і ТОП-10 виглядає оптимістичніше.
Найбільші прирости з кредитування громадян показали лідери роздробу:
- Приватбанк — на 16,9 млрд грн (на 39%) — до 60,1 млрд грн;
- Універсал Банк (monobank) — на 10,3 млрд грн (59%) — до 27,9 млрд грн;
- Ощадбанк — на 3,5 млрд грн (на 30%) — до 15 млрд грн;
- А-Банк — на 3 млрд грн (на 64%) — до 7,9 млрд грн;
- Укргазбанк — на 1,4 млрд грн (на 35%) — до 5,3 млрд грн.
Причому на першу трійку припадає 65% усіх кредитів, виданих простим українцям.
Якщо вивчити відсоткові прирости, можна помітити прориви невеликих структур, які були майже непомітні на цьому ринку. Наприклад, Скай Банк наростив кредитування фізосіб відразу на 995% (до 160 млн грн), Агропросперіс Банк — на 246% (до 438 тис. грн), а Банк Альянс — на 169% (до 147,1 млн грн).
Усього 18 банків із 63 змогли збільшити обсяги кредитування населення, 5 банків так і не запустили цю послугу: Дойче банк ДБУ, ІНГ Банк Україна, Кредит Європа Банк, СЕБ Корпоративний Банк та Український банк реконструкції та розвитку.
Водночас у 40 банків зафіксовано скорочення роздрібних портфелів, найсильніше у таких:
- Сенс Банк — на 4,2 млрд грн (на 32%) — до 8,9 млрд грн;
- Кредобанк — на 2,2 млрд грн (на 44%) — до 2,8 млрд грн;
- ОТП Банк — на 1,3 млрд грн (на 31%) — до 3 млрд грн;
- Укрсиббанк — на 587,6 млн грн (на 33%) — до 1,2 млрд грн;
- Правекс Банк — на 297,4 млн грн (на 23%) — до 972,5 млн грн.
Вивчивши ж відсоткову динаміку, можна зрозуміти, хто поставив цей вид кредитування на паузу: банк «Фамільний» зменшив кредитування фізосіб відразу на 100% (до нуля), Кредитвест Банк — на 99% (до 51 тис. грн), а банк «Траст-Капітал» — на 87% (до 117 млн грн).
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