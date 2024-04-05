Станом на 1 квітня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 762,7. У березні вони зросли на 18%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Міжнародні резерви у березні рекордно зросли на 18%
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«Така динаміка зумовлена значними (понад $9 млрд) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — йдеться в повідомленні регулятора.
Зазначається, що загалом упродовж березня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.
Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення держборгу
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $9 316,1 млн. З цієї суми:
- $4 901,0 млн — від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;
- $1 626,1 млн — від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;
- $1 471,5 млн — від Канади;
- $880,7 млн — від МВФ;
- $286,2 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
- $118,2 млн — грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
- $32,4 млн — грантові кошти від Сербії.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $363,5 млн, з яких:
- $275,4 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- $52,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $35,4 млн — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
- Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $728,5 млн.
Операції НБУ на валютному ринку України
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $1 813,6 млн та викупив до резервів $25,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в березні становив $1 787,7 млн.
Переоцінка фінансових інструментів
У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $266,3 млн.
В НБУ зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту.
Коментарі - 9
А підібрала безробітного СБУвця не абияка структура, а Офіс президента України.
Народ прозріває від відосиків і всього по приколу © А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами.
Насолоджуйся травневими шашличками і все по-приколу © Я вам нічого не винен © https://tsn.ua/exclusive/rozkishne-zhittya-lyuksovi-brendi-ta-neruhomist-pid-chas-viyni-scho-vidomo-pro-skandalnogo-sbushnika-shila-2550445.html