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5 квітня 2024, 12:27

Міжнародні резерви у березні рекордно зросли на 18%

Станом на 1 квітня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 762,7. У березні вони зросли на 18%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Станом на 1 квітня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 762,7.
Фото: pixabay.com

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«Така динаміка зумовлена значними (понад $9 млрд) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — йдеться в повідомленні регулятора.

Зазначається, що загалом упродовж березня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення держборгу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $9 316,1 млн. З цієї суми:

  • $4 901,0 млн — від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;
  • $1 626,1 млн — від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;
  • $1 471,5 млн — від Канади;
  • $880,7 млн — від МВФ;
  • $286,2 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • $118,2 млн — грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
  • $32,4 млн — грантові кошти від Сербії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $363,5 млн, з яких:

  • $275,4 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $52,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $35,4 млн — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
  • Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $728,5 млн.

Операції НБУ на валютному ринку України

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $1 813,6 млн та викупив до резервів $25,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в березні становив $1 787,7 млн.

Переоцінка фінансових інструментів

У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $266,3 млн.

В НБУ зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+45
bonv
bonv
5 квітня 2024, 12:38
#
А борги на скільки зросли?
+
+15
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
5 квітня 2024, 14:03
#
Можете самі порахувати, хоча у поточній ситуації борги це не головне, головне вижити країні у тому числі завдяки цій фінансовій допомозі. Тим більше Ви маєте радіти, надійшло до резервів на багато більше грошей ніж витравено на інтервенції, бо місяць тому пригадую Вас дуже турбувало, що на інтервенції іде більше грошей, ніж надходить у резерви
+
0
Neskajy Neskajy
Neskajy Neskajy
5 квітня 2024, 14:18
#
Дорогой Александр. Назвать это помощью тоже не дерзайте. Здесь уже происходит подмена смысла. Когда у тебя вор украл 90% имущества, и из украденного у тебя же в кредит тебе отдал какие-то 5−10% от прежде твоего и у тебя же украденного имущества, это не помощь. У этого действия должно иное обозначение. Но явно не помощь.
+
0
bonv
bonv
5 квітня 2024, 14:43
#
Розкішне життя, люксові бренди та нерухомість під час війни: що відомо про скандального СБУвця Шила.
А підібрала безробітного СБУвця не абияка структура, а Офіс президента України.
Народ прозріває від відосиків і всього по приколу © А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами.
Насолоджуйся травневими шашличками і все по-приколу © Я вам нічого не винен © https://tsn.ua/exclusive/rozkishne-zhittya-lyuksovi-brendi-ta-neruhomist-pid-chas-viyni-scho-vidomo-pro-skandalnogo-sbushnika-shila-2550445.html
+
0
w33
w33
5 квітня 2024, 13:18
#
Взяли курс поки на 37 — НБУ, аграрії заливають баксами
+
0
Breaking
Breaking
5 квітня 2024, 14:02
#
Если вы не даете нам финансовую помощь , дайте нам кредиты и мы отдадим вам деньги)))
+
0
TAN72
TAN72
5 квітня 2024, 14:23
#
А резервы долговые, это как лить воду в бездонную яму
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
5 квітня 2024, 14:42
#
Какая богатая страна… Курс на 37… Грн… Ждём… ну все понимают… Протринькаем все запасы…
+
0
kegex
kegex
5 квітня 2024, 14:50
#
😅😅😅 А что, уже не пишешь что завтра 40?
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