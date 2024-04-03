Дефіцит держбюджету у березні перевищив 100 млрд грн — Держказначейство

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 квітня 2024, 14:25

Дефіцит держбюджету у березні перевищив 100 млрд грн — Держказначейство

Дефіцит державного бюджету України за підсумками першого кварталу оцінюється у 197 млрд грн, зокрема у березні він сягнув 103 млрд грн, свідчать дані Держказначейства, пише Forbes.ua.

Дефіцит державного бюджету України за підсумками першого кварталу оцінюється у 197 млрд грн, зокрема у березні він сягнув 103 млрд грн, свідчать дані Держказначейства.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДоходи та видатки бюджетуДоходи держбюджету у першому кварталі досягли 641,1 млрд грн, що на 22% більше за аналогічний період минулого року.
Фото: news.dtkt.ua

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Доходи та видатки бюджету

Доходи держбюджету у першому кварталі досягли 641,1 млрд грн, що на 22% більше за аналогічний період минулого року. Зокрема у березні — 242,8 млрд грн, що на 0,5% більше показника березня 2023 року.

Видатки держбюджету у першому кварталі склали 839,1 млрд, що на 12% більше, ніж у першому кварталі 2023 року. Зокрема, у березні — 345,7 млрд грн, що на 15% перевищило показник минулорічного березня.

Березень — важливий місяць в контексті сплати бізнесом податку на прибуток за підсумками попереднього року. До держбюджету у першому кварталі надійшло 96,7 млрд грн відповідних платежів, з яких 49,7 млрд грн сплатили банки. Для порівняння: за аналогічний квартал 2023 року надходження податку на прибуток становили тільки 35 млрд грн. Надходження податку на прибуток у березні 2024 року становили 60 млрд грн проти 26 млрд грн у березні 2023-го.

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-березень 2024 року становили 473,6 млрд грн, або 97% від запланованих на цей період, повідомив Мінфін.

Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету спрямовано 116,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 50 млрд грн ($749,5 млн та €509,8 млн). При цьому, шляхом випуску військових ОВДП залучено 96,4 млрд грн. Із зовнішніх джерел надійшло 357,3 млрд грн (або близько $9,2 млрд).

Платежі з погашення держборгу за перший квартал склали 115,3 млрд грн (92,2% плану), платежі з обслуговування — 43,9 млрд грн (88,5% плану).

Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень-березень дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП, зазначив Мінфін.​​​

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
TAN72
TAN72
3 квітня 2024, 15:12
#
Пирамида в действии,пока приход немного покрывает расходы,что дальше?
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
3 квітня 2024, 16:36
#
А дальше доллар по 40,70…за 1. у.е… на горизонте…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Arrow186 и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами