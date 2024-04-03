Дефіцит держбюджету у березні перевищив 100 млрд грн — Держказначейство

Дефіцит державного бюджету України за підсумками першого кварталу оцінюється у 197 млрд грн, зокрема у березні він сягнув 103 млрд грн, свідчать дані Держказначейства, пише Forbes.ua.

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Доходи та видатки бюджету

Доходи держбюджету у першому кварталі досягли 641,1 млрд грн, що на 22% більше за аналогічний період минулого року. Зокрема у березні — 242,8 млрд грн, що на 0,5% більше показника березня 2023 року.

Видатки держбюджету у першому кварталі склали 839,1 млрд, що на 12% більше, ніж у першому кварталі 2023 року. Зокрема, у березні — 345,7 млрд грн, що на 15% перевищило показник минулорічного березня.

Березень — важливий місяць в контексті сплати бізнесом податку на прибуток за підсумками попереднього року. До держбюджету у першому кварталі надійшло 96,7 млрд грн відповідних платежів, з яких 49,7 млрд грн сплатили банки. Для порівняння: за аналогічний квартал 2023 року надходження податку на прибуток становили тільки 35 млрд грн. Надходження податку на прибуток у березні 2024 року становили 60 млрд грн проти 26 млрд грн у березні 2023-го.

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-березень 2024 року становили 473,6 млрд грн, або 97% від запланованих на цей період, повідомив Мінфін.

Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету спрямовано 116,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 50 млрд грн ($749,5 млн та €509,8 млн). При цьому, шляхом випуску військових ОВДП залучено 96,4 млрд грн. Із зовнішніх джерел надійшло 357,3 млрд грн (або близько $9,2 млрд).

Платежі з погашення держборгу за перший квартал склали 115,3 млрд грн (92,2% плану), платежі з обслуговування — 43,9 млрд грн (88,5% плану).

Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень-березень дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП, зазначив Мінфін.​​​