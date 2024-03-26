До бюджету надійшли гроші від МВФ, гривня продовжує падати: головне за 26 березня

26 березня Україна отримала четвертий транш фінансування на суму близько 880 млн доларів США (663,9 млн СПЗ) від МВФ в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Валовий зовнішній борг України зріс до 90,7% ВВП

Обсяг валового зовнішнього боргу України протягом 4 кварталу 2023 року збільшився на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, щодо ВВП борг збільшився з 89,3% до 90,7%, такі оцінки оприлюднив Національний банк України на своєму сайті.

Безготівковий курс до обіду сягав 39,43 грн/$, але відступив до 39,35 грн/$

НБУ знову підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму