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26 березня 2024, 20:00

До бюджету надійшли гроші від МВФ, гривня продовжує падати: головне за 26 березня

До державного бюджету України надійшло близько $880 млн від МВФ

26 березня Україна отримала четвертий транш фінансування на суму близько 880 млн доларів США (663,9 млн СПЗ) від МВФ в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Валовий зовнішній борг України зріс до 90,7% ВВП

Обсяг валового зовнішнього боргу України протягом 4 кварталу 2023 року збільшився на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, щодо ВВП борг збільшився з 89,3% до 90,7%, такі оцінки оприлюднив Національний банк України на своєму сайті.

Безготівковий курс до обіду сягав 39,43 грн/$, але відступив до 39,35 грн/$

НБУ знову підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму

Національний банк встановив офіційний курс долара на 27 березня на рівні 39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн), тим самим підвищивши курс до історичного максимуму.

Мінфін залучив 12,5 мільярдів від продажу облігацій і продовжив знижувати ставки

Міністерство фінансів 26 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,50 млрд грн в еквіваленті, що на 3,83 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 16,33 млрд грн. При цьому Мінфін продовжує знижувати ставки. Про це свідчать дані міністерства.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
26 березня 2024, 21:05
#
Завтра начнет расти … Как-то так должно быть…
+
+15
bonv
bonv
26 березня 2024, 21:18
#
Конгрес США виділив Україні $300 мільйонів, але їх витратили 4 місяці тому, — Politico.
Наприкінці минулого тижня Конгрес США схвалив виділення 300 мільйонів доларів на озброєння України, і це стало першим новим фінансуванням військової допомоги Києву більш ніж за рік. Ці гроші, виділені на «Ініціативу сприяння безпеці України» (USAI), увійшли до проголосованого Конгресом і підписаного президентом США Джо Байденом у суботу бюджету на 1,2 трильйони доларів. Однак, як пише Politico, є одна проблема — цих грошей уже немає, оскільки вони були вже витрачені в рамках ініціативи USAI ще в листопаді, повідомив виданню представник президентської адміністрації. Таким чином, по суті це був символічний крок, і ці 300 мільйонів доларів «зараз не можна використати», сказав Politico один із чиновників. Швидше, це був просто сигнал Вашингтона про те, що США не вийшли з гри у питанні допомоги Україні. Водночас, зазначає Politico, навіть якби вони були доступні, ці гроші не змінили б перебіг війни, і єдине рішення, як стверджують у Білому домі та Пентагоні, полягає в тому, щоб Палата представників виділила нову допомогу Україні на десятки мільярдів доларів. «Міністерство оборони неодноразово закликало Конгрес вжити додаткових заходів для підтримки України в скрутну хвилину і поповнення наших запасів», — заявив офіційний представник Пентагону майор Чарлі Дітц. — «Для України це життєво важливо — іншого способу задовольнити потреби України у великих масштабах немає».
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