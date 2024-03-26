Безготівковий курс до обіду сягав 39,43 грн/$, але відступив до 39,35 грн/$ — оперативні дані валютних торгів

Курс безготівкового долара тримається високо на міжбанку у вівторок, 26 березня, хоча котирування рухаються в різні боки.

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Після вчорашнього закриття на 39,29 грн/$, торгівля на майданчику Bloomberg сьогодні почалася зниженням до 39,2260 грн/$ і на цьому рівні було продано перші $0,5 млн. Але майже одразу котирування почало «ходити» в різні боки — піднімалося до 39,41 грн/$, відступало на 39,3635 грн/$ та злітало до 39,43 грн/$.

Опівдні ситуація трохи заспокоїлася, і торгівля відійшла в царину 39,35−39,37 грн/$ — у цьому діапазоні відбуваються реальні угоди. Хоча ціна валютної пропозиції на максимумі сягає 39,4470 грн/$, проте поки що реальних покупок на цьому ціннику не відбувається.

Натомість Національний банк на 12:00 встановив свій довідковий курс на рівні 39,4010 грн/$. Станом на 12.34 загальний обсяг торгів на майданчику Bloomberg становив $108,7 млн.

Учора, 25 березня, тут наторгували на загальну суму $212 млн, а обсяг продажу Нацбанку з валютних резервів оцінили у $160 млн.