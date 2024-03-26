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26 березня 2024, 13:28

Безготівковий курс до обіду сягав 39,43 грн/$, але відступив до 39,35 грн/$ — оперативні дані валютних торгів

Курс безготівкового долара тримається високо на міжбанку у вівторок, 26 березня, хоча котирування рухаються в різні боки.

Курс безготівкового долара тримається високо на міжбанку у вівторок, 26 березня, хоча котирування рухаються в різні боки.►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниПісля вчорашнього закриття на 39,29 грн/$, торгівля на майданчику Bloomberg сьогодні почалася зниженням до 39,2260 грн/$ і на цьому рівні було продано перші $0,5 млн.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Після вчорашнього закриття на 39,29 грн/$, торгівля на майданчику Bloomberg сьогодні почалася зниженням до 39,2260 грн/$ і на цьому рівні було продано перші $0,5 млн. Але майже одразу котирування почало «ходити» в різні боки — піднімалося до 39,41 грн/$, відступало на 39,3635 грн/$ та злітало до 39,43 грн/$.

Опівдні ситуація трохи заспокоїлася, і торгівля відійшла в царину 39,35−39,37 грн/$ — у цьому діапазоні відбуваються реальні угоди. Хоча ціна валютної пропозиції на максимумі сягає 39,4470 грн/$, проте поки що реальних покупок на цьому ціннику не відбувається.

Натомість Національний банк на 12:00 встановив свій довідковий курс на рівні 39,4010 грн/$. Станом на 12.34 загальний обсяг торгів на майданчику Bloomberg становив $108,7 млн.

Учора, 25 березня, тут наторгували на загальну суму $212 млн, а обсяг продажу Нацбанку з валютних резервів оцінили у $160 млн.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
0
Я Саня
Я Саня
26 березня 2024, 13:39
#
Вите нада вийты
+
+52
Lolik1837
Lolik1837
26 березня 2024, 13:49
#
Мля. на прошлой неделе не стал покупать по 39,2. . Думал пережду и к началу неделю курс упадет . А теперь, чувствую , придется брать намного дороже
+
+15
Karin77
Karin77
26 березня 2024, 13:52
#
Трудно угадать:(((
+
0
Prya
Prya
26 березня 2024, 13:52
#
На битке тоже некоторые все 50ти ждут, чтоб зайти…
+
+53
Death
Death
26 березня 2024, 14:00
#
Да подожди еще, не спеши. Эксперты прогнозируют курс по 30.
А вообще зачем те доллары? Положи на депозит в банке на дистанции выйдешь в плюс.
+
+20
uxui
uxui
26 березня 2024, 14:17
#
Доллары для дураков, мировая валюта — это хривна
+
+30
Lolik1837
Lolik1837
26 березня 2024, 14:39
#
«Да подожди еще, не спеши. Эксперты прогнозируют курс по 30.
А вообще зачем те доллары? Положи на депозит в банке на дистанции выйдешь в плюс.»

Не … с такой теорией к Алексу 2006.
Только доллар или евро в акциях S&P 500 или валютных облигациях

А хривна … только как средства покупки за нее валюты
+
0
elena7774
elena7774
26 березня 2024, 14:09
#
Это стёб?
+
+8
youknow
youknow
26 березня 2024, 14:52
#
Ще з початку цього року потрібно було морально, бути готовим до 41,5грн за один долар США в цьому році.
+
0
w33
w33
26 березня 2024, 15:32
#
Вже бакс вниз пішов, не буде він по 39 довго
+
0
Lolik1837
Lolik1837
26 березня 2024, 15:45
#
«Вже бакс вниз пішов, не буде він по 39 довго»

Да как почитать историю ваших комментариев в «профиле» так вы недавно пели как доллар к 30 гривнам спустится . Где исполнения вашего бреда ?
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