Міністерство фінансів 26 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,50 млрд грн в еквіваленті, що на 3,83 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 16,33 млрд грн. При цьому Мінфін продовжує знижувати ставки. Про це свідчать дані міністерства.
26 березня 2024, 18:14
Мінфін залучив 12,5 мільярдів від продажу облігацій і продовжив знижувати ставки
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 4,26 млрд грн під 16,24% з погашенням 30 квітня 2025 року (минулого тижня ставка була 16,46%);
- 4,13 млрд грн під 17,20% з погашенням 28 січня 2026 року (минулого тижня ставка була 17,35%);
- 1,22 млрд грн під 18,26% з погашенням 7 липня 2027 року (минулого тижня ставка була 18,30%).
В іноземній валюті:
- $73,75 млн під 4,63% з погашенням 24 квітня 2025 року (минулого тижня ставка була 4,66%).
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Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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