Мінфін залучив 12,5 мільярдів від продажу облігацій і продовжив знижувати ставки

Міністерство фінансів 26 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,50 млрд грн в еквіваленті, що на 3,83 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 16,33 млрд грн. При цьому Мінфін продовжує знижувати ставки. Про це свідчать дані міністерства.