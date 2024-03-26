НБУ знову підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму

Вище курс був 26 березня — 39,2298 гривень за 1 долар.

Що відбувається з курсом

Протягом дня безготівковий курс постійно змінювався під час торгів на майданчику Bloomberg. У першій половині дня він піднімався з 39,2260 грн/$ до 39,43 грн/$, а в другій — відкочувався до 39,1550−39,1350 грн/$, а на фініші закінчився угодами по 39,1250 грн/$.

Національний банк опівдні встановлював довідковий курс у районі 39,4010 грн/$.

Загальний обсяг торгів на Bloomberg сьогодні склав $177,5 млн, менший за вчорашні $212 млн.