Національний банк встановив офіційний курс долара на 27 березня на рівні 39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн), тим самим підвищивши курс до історичного максимуму.
26 березня 2024, 16:18
НБУ знову підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму
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Вище курс був 26 березня — 39,2298 гривень за 1 долар.
Що відбувається з курсом
Протягом дня безготівковий курс постійно змінювався під час торгів на майданчику Bloomberg. У першій половині дня він піднімався з 39,2260 грн/$ до 39,43 грн/$, а в другій — відкочувався до 39,1550−39,1350 грн/$, а на фініші закінчився угодами по 39,1250 грн/$.
Національний банк опівдні встановлював довідковий курс у районі 39,4010 грн/$.
Загальний обсяг торгів на Bloomberg сьогодні склав $177,5 млн, менший за вчорашні $212 млн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
Наприкінці минулого тижня Конгрес США схвалив виділення 300 мільйонів доларів на озброєння України, і це стало першим новим фінансуванням військової допомоги Києву більш ніж за рік. Ці гроші, виділені на «Ініціативу сприяння безпеці України» (USAI), увійшли до проголосованого Конгресом і підписаного президентом США Джо Байденом у суботу бюджету на 1,2 трильйони доларів.
Однак, як пише Politico, є одна проблема — цих грошей уже немає, оскільки вони були вже витрачені в рамках ініціативи USAI ще в листопаді, повідомив виданню представник президентської адміністрації.
Таким чином, по суті це був символічний крок, і ці 300 мільйонів доларів «зараз не можна використати», сказав Politico один із чиновників. Швидше, це був просто сигнал Вашингтона про те, що США не вийшли з гри у питанні допомоги Україні.
Водночас, зазначає Politico, навіть якби вони були доступні, ці гроші не змінили б перебіг війни, і єдине рішення, як стверджують у Білому домі та Пентагоні, полягає в тому, щоб Палата представників виділила нову допомогу Україні на десятки мільярдів доларів.
«Міністерство оборони неодноразово закликало Конгрес вжити додаткових заходів для підтримки України в скрутну хвилину і поповнення наших запасів», — заявив офіційний представник Пентагону майор Чарлі Дітц. — «Для України це життєво важливо — іншого способу задовольнити потреби України у великих масштабах немає».