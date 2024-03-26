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26 березня 2024, 16:18

НБУ знову підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму

Національний банк встановив офіційний курс долара на 27 березня на рівні 39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн), тим самим підвищивши курс до історичного максимуму.

Національний банк встановив офіційний курс долара на 27 березня на рівні 39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн), тим самим підвищивши курс до історичного максимуму.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниВище курс був 26 березня — 39,2298 гривень за 1 долар.
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вище курс був 26 березня — 39,2298 гривень за 1 долар.

Що відбувається з курсом

Протягом дня безготівковий курс постійно змінювався під час торгів на майданчику Bloomberg. У першій половині дня він піднімався з 39,2260 грн/$ до 39,43 грн/$, а в другій — відкочувався до 39,1550−39,1350 грн/$, а на фініші закінчився угодами по 39,1250 грн/$.

Національний банк опівдні встановлював довідковий курс у районі 39,4010 грн/$.

Загальний обсяг торгів на Bloomberg сьогодні склав $177,5 млн, менший за вчорашні $212 млн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
За участю:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
bonv
bonv
26 березня 2024, 16:28
#
Конгрес США виділив Україні $300 мільйонів, але їх витратили 4 місяці тому, — Politico.
Наприкінці минулого тижня Конгрес США схвалив виділення 300 мільйонів доларів на озброєння України, і це стало першим новим фінансуванням військової допомоги Києву більш ніж за рік. Ці гроші, виділені на «Ініціативу сприяння безпеці України» (USAI), увійшли до проголосованого Конгресом і підписаного президентом США Джо Байденом у суботу бюджету на 1,2 трильйони доларів.
Однак, як пише Politico, є одна проблема — цих грошей уже немає, оскільки вони були вже витрачені в рамках ініціативи USAI ще в листопаді, повідомив виданню представник президентської адміністрації.
Таким чином, по суті це був символічний крок, і ці 300 мільйонів доларів «зараз не можна використати», сказав Politico один із чиновників. Швидше, це був просто сигнал Вашингтона про те, що США не вийшли з гри у питанні допомоги Україні.
Водночас, зазначає Politico, навіть якби вони були доступні, ці гроші не змінили б перебіг війни, і єдине рішення, як стверджують у Білому домі та Пентагоні, полягає в тому, щоб Палата представників виділила нову допомогу Україні на десятки мільярдів доларів.
«Міністерство оборони неодноразово закликало Конгрес вжити додаткових заходів для підтримки України в скрутну хвилину і поповнення наших запасів», — заявив офіційний представник Пентагону майор Чарлі Дітц. — «Для України це життєво важливо — іншого способу задовольнити потреби України у великих масштабах немає».
+
+30
hisiheb945
hisiheb945
26 березня 2024, 16:55
#
Мінфін від 25 січня: Для 3-місячного вкладу в ОВДП на вторинному ринку (близько 12% річних) наприкінці періоду інвестор отримає такий дохід: (38 000 грн * 12% річних * 93 дні) / (366 днів * 100) = 1 158,69 грн. Із сумою повернення вкладу це становитиме 39 158,69 гривень. Тобто, щоб вийти в «0» за своїми інвестиціями в ОВДП, курс купівлі долара в обміннику через 3 місяці має становити 39,16 гривень за долар. Якщо він буде меншим, інвестиція буде прибутковою, якщо вищим — збитковою. Ок, одних вже на 1 бали. А хтось там розчехлявся з чиновників шо мол хочемо щоб гривневі ОВДП були вигіднішими за валютні.
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
26 березня 2024, 17:28
#
Наивный народ поманили отсутствием налогов (сначала ввели на депозиты, потом отменили для овгз) и тот забыв что с весны 22го гривна упала с 30 до 39 решил что с какого-то перепугу накопления в гривне это отличная идея. Фраза про мамонтов актуальна будет во все времена
+
0
bosyak
bosyak
26 березня 2024, 17:54
#
С 30 до 39 єто 30% за 2 года, за єти же 2 года овдп дали от 30 до 40, как минимум функция збережения.
+
+15
bosyak
bosyak
26 березня 2024, 18:04
#
А якшо балансувати портфель овдп валютою,50 на 50, а якшо брати річні, а якщо розподілити по року так, щоб погашення було кожні 3 місяці, і кожні 3 місяці балансувати пропорції? Для того шоб керувати автомобілем треба вчитись, а для керування своїми грошами вчитися не принято.
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
26 березня 2024, 17:52
#
Завтра все начинается …походу на 40…
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