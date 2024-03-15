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15 березня 2024, 10:04

Український морський коридор став цілодобовим. Очікується відновлення поромних та контейнерних перевезень

Український морський коридор з минулого тижня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков, пише Інтерфакс-Україна.

Український морський коридор з минулого тижня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.
Фото: pixabay.com

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«Коридор має ще (потенціал), мінімум, 20% обсягів збільшення», — сказав він на «круглому» столі про український експорт.

Васьков нагадав, що в лютому коридор вийшов на рекордний обсяг транспортування експорту та імпорту — 8 млн тонн, з яких 60−65% припало на агропродукцію, тоді як решта — руда, метали, імпорт добрив.

За його словами, зараз коридор працює такими ж темпами, як у лютому, оскільки в останній тиждень погода була несприятливою.

Загалом, за словами заступника міністра, від початку роботи українського морського коридору ним пройшло понад тисячу суден, що перевезли вже майже 31 млн тонн.

Відновлення морських перевезень

Васьков зазначив, що перші контейнерні перевезення Українським морським коридором можуть бути здійснені протягом двох-трьох тижнів.

«Усі п'ять контейнерних терміналів готові обробляти (контейнери, — ред.). Майже всі вони задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції. Але контейнери — це пріоритет, і вони ведуть переговори. Сподіваюся, що за два-три тижні отримаємо перші заходи», — сказав він.

За його прогнозом, термінали і контейнерні лінії відновлюватимуть роботу поетапно: спочатку перша лінія, потім друга, а за нею третя.

Ба більше, Васьков зазначив, що рух розпочнеться з фідерних суден, а вже за ними у разі відсутності пригод підуть контейнерні лінії.

Васьков додав, що в Мінвідновлення також сподіваються протягом двох тижнів відновити автомобільне поромне сполучення, а через два місяці — залізничне поромне сполучення.

За його словами, під залізничні поромні перевезення підпадають усі види вантажів, окрім небезпечних.

Заступник міністра зазначив, що в портах Дунаю вже працюють контейнерні сервіси між Україною і Румунією з порту «Рені» і між Румунією і Туреччиною з порту «Ізмаїл».

Васьков додав, що Українське Дунайське пароплавство готове також до перевезення контейнерів угору Дунаєм, але поки що таких перевезень іще не було.

Загалом, за його словами, у лютому через Дунай пройшли 1,8 млн тонн вантажів — майже 50% від максимуму, досягнутого у 2023 році, а разом з Українським морським коридором перевезення в лютому досягли майже 10 млн тонн, або 75% довоєнного обсягу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
KingSalmon
KingSalmon
15 березня 2024, 11:10
#
Дуже чудові новини! Дякуємо ЗСУ!
+
0
Indeoo
Indeoo
15 березня 2024, 11:24
#
Это отличная новость которую нельзя недооценивать.
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