Власник PornHub зареєструвався платником ПДВ в Україні

Компанія Ethical Capital Partners, якій належить сервіс PornHub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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«Тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише OnlyFans», — зазначив Гетманцев.

За його словами, за перший квартал 2024 року компанія OnlyFans поповнила бюджет України на $0,7 млн.

Гетманцев нагадав, що зараз триває компанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам.

«У першому кварталі 2024 року маємо плюс 17 нових платників», — додав він.

За словами Гетманцева, на сьогодні 78 (зі 105) платників задекларували свої податкові зобов'язання на суму 2,4 млрд грн (25,5 млн євро та $32,6 млн).

Найбільші платники ПДВ

Найбільші платники ПДВ з цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд грн ще до настання граничного строку. Зокрема, це:

Google,

Apple,

META platforms,

Valve corporation.

Гетманцев також зазначив, що загалом можна відмітити векторну позитивну динаміку:

великі міжнародні цифрові компанії знаходять український ринок економічно привабливим;

зростає чесна конкуренція на ринку цифрових послуг;

відповідальний бізнес працює на укріплення української економіки та держави.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2023 році канадська інвестиційна фірма Ethical Capital Partners купила компанію MindGeek, яка володіла найбільшими у світі порносайтами, включаючи PornHub.