Компанія Ethical Capital Partners, якій належить сервіс PornHub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Власник PornHub зареєструвався платником ПДВ в Україні
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«Тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише OnlyFans», — зазначив Гетманцев.
За його словами, за перший квартал 2024 року компанія OnlyFans поповнила бюджет України на $0,7 млн.
Гетманцев нагадав, що зараз триває компанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам.
«У першому кварталі 2024 року маємо плюс 17 нових платників», — додав він.
За словами Гетманцева, на сьогодні 78 (зі 105) платників задекларували свої податкові зобов'язання на суму 2,4 млрд грн (25,5 млн євро та $32,6 млн).
Найбільші платники ПДВ
Найбільші платники ПДВ з цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд грн ще до настання граничного строку. Зокрема, це:
- Google,
- Apple,
- META platforms,
- Valve corporation.
Гетманцев також зазначив, що загалом можна відмітити векторну позитивну динаміку:
- великі міжнародні цифрові компанії знаходять український ринок економічно привабливим;
- зростає чесна конкуренція на ринку цифрових послуг;
- відповідальний бізнес працює на укріплення української економіки та держави.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у 2023 році канадська інвестиційна фірма Ethical Capital Partners купила компанію MindGeek, яка володіла найбільшими у світі порносайтами, включаючи PornHub.
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