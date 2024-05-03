Власник PornHub зареєструвався платником ПДВ в Україні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 травня 2024, 8:53

Власник PornHub зареєструвався платником ПДВ в Україні

Компанія Ethical Capital Partners, якій належить сервіс PornHub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Компанія Ethical Capital Partners, якій належить сервіс PornHub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг.

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише OnlyFans», — зазначив Гетманцев.

За його словами, за перший квартал 2024 року компанія OnlyFans поповнила бюджет України на $0,7 млн.

Гетманцев нагадав, що зараз триває компанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам.

«У першому кварталі 2024 року маємо плюс 17 нових платників», — додав він.

За словами Гетманцева, на сьогодні 78 (зі 105) платників задекларували свої податкові зобов'язання на суму 2,4 млрд грн (25,5 млн євро та $32,6 млн).

Найбільші платники ПДВ

Найбільші платники ПДВ з цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд грн ще до настання граничного строку. Зокрема, це:

  • Google,
  • Apple,
  • META platforms,
  • Valve corporation.

Гетманцев також зазначив, що загалом можна відмітити векторну позитивну динаміку:

  • великі міжнародні цифрові компанії знаходять український ринок економічно привабливим;
  • зростає чесна конкуренція на ринку цифрових послуг;
  • відповідальний бізнес працює на укріплення української економіки та держави.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2023 році канадська інвестиційна фірма Ethical Capital Partners купила компанію MindGeek, яка володіла найбільшими у світі порносайтами, включаючи PornHub.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
lenta19
lenta19
3 травня 2024, 9:02
#
Мінуточку, а як всі ці справи з притягнення до відповідальності українців, які інтимне відео/фото продають?
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
3 травня 2024, 9:38
#
Та своє можеш постити, там криміналу немає.
+
0
potator
potator
3 травня 2024, 10:41
#
Легализация проституции нас окончательно должна спасти.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Aleesha и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами