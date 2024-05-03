Apple оголосила про найбільший в історії компанії зворотний викуп акцій на суму $110 мільярдів, що на 22% більше, ніж торішній викуп на $90 млрд. Про це повідомляє CNBC.
3 травня 2024, 10:45
Apple оголосила про найбільший викуп акцій на $110 млрд
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Заява про викуп була зроблена на тлі падіння загальних продажів продукції на 4%.
У компанії зазначили, що продажі iPhone впали майже на 10% — до $45,96 мільярда, що свідчить про низький попит на поточне покоління смартфонів, які були випущені у вересні торік.
Продажі ноутбуків Mac зросли на 4% — до $7,45 мільярда.
Продажі інших товарів, як Apple Watch і навушників AirPods, впали на 10% порівняно з минулим роком — до $7,9 мільярда.
Після заяви папери техногіганта одразу зросли на премаркеті на $10.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі