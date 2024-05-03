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3 травня 2024, 9:38

Зібрати великодній кошик у Польщі дешевше, ніж в Україні — дослідження

Цього року зібрати великодній кошик для родини з чотирьох людей в Україні коштуватиме 1 422 грн та 1 326 грн у Польщі. Про це свідчать дані Інституту аграрної економіки та аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Цього року зібрати великодній кошик для родини з чотирьох людей в Україні коштуватиме 1 422 грн та 1 326 грн у Польщі.
Фото: freepik.com

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Польщу обрали до аналізу, оскільки там найбільше українців, що знаходяться за кордоном, які так само готуються до Великодня.

Відтак, вартість домашньої паски за традиційним рецептом складе 179,8 грн за 1 кг в Україні та 185 грн у Польщі. Найдорожчими складовими є м’ясні страви.

Дослідники порахували вартість кошика з розрахунку 05 кг за кожний продукт. Домашня ковбаса Україні вартує 200 грн в Україні та 244 грн у Польщі. Буженина 265 грн в Україні та 195 грн у Польщі. Вартість сала в Україні значно менша — 110 грн, у той час, як у Польщі - 200 грн.

В Україні серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир — щонайменше 265 грн за пів кілограма, у той час, як у Польщі ціна складе 117 грн.

За вершкове масло у нас віддадуть 194,75 грн, у Польщі — 185 грн. Значно дорожчий в Україні м’який сир — 107,5 грн у той час, як за ту саму вагу у Польщі заплатять 68 грн.

За банку хріну (250 гр) в Україні заплатять 27 грн та 39 грн у Польщі. За 150 гр солі відповідно по 3 та 5 грн.

Рівень доходів

З аналізу видно, що різниця у вартості цін на продукти мінімальна, однак в агенції звертають увагу на рівень доходів в обох країнах.

Якщо у Польщі середня місячна зарплата складає 59 332 грн (6 061 злотий з урахуванням податків) то в Україні 17 442 грн.

«Ми спостерігаємо мінімальну різницю у вартості продуктів в Україні та Польщі, однак важливо враховувати рівень доходів у кожній країні. За умови, що середня місячна зарплата в Україні майже втричі менше, ніж у Польщі, зрозуміло що українці витрачають значно більший відсоток свого доходу на продукти порівняно з жителями Польщі.

Таким чином, розгляд цін на продукти без урахування рівня доходів може призвести до неповного розуміння економічної ситуації в обох країнах. Тому все ще існує тенденція, коли українці (українки) приїжджають у Польщу на роботу і повертаються в Україну витрачати зароблене", — зазначив Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+11
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
3 травня 2024, 9:44
#
Раніше просто писали, що у Польщі дешевше, тепер зробили конкретніше, вийшло, що однаково. Нова відмазка, у них зарплата більше, тому їхній кошик дешевший все одно. Ню, ню… То виходить, що різниця в 40тис в зарплатні у поляків іде на заощадження? Чи все-таки, вони їх на щось витрачають? Мабуть крім дешевої солі в Польщі є щось, куди ті гроші ідуть? Візьми послуги, зуби полікувати, кафеху елементарну, транспорт напевне за 3 злотих нікого не повезе. Але, якщо порівняти паритет цін по пучку кропу на Великдень, то можна зробити огого які висновки.
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+30
vlad3991
vlad3991
3 травня 2024, 9:55
#
Вийшло що дешевше в Польщі, навіщо брехати?) Дуже смішна відмазка про якісь там зуби коли в поляків при втричі більшій зп менші ціни на продукти) До речі ціни на стоматологію в Польщі теж не втричі більші
+
0
Krop06
Krop06
3 травня 2024, 10:06
#
Але люди витрачають гроші не лише на продукти. А дешевша молочка у них через дотації
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0
SamBB
SamBB
3 травня 2024, 10:44
#
Наприклад ще на подорожі, нові авто та освіту дітей за кордоном.
+
0
SamBB
SamBB
3 травня 2024, 10:56
#
Оце радує що в наших вкраїнчиків при порівнянні цін вилазять аргументи, — ''зуби', «нагаточки-бровки», ''Дія'' і особливо упороті ще додаток моно згадують як як якесь велике досягнення в економіці України…І при тому додому з того загниваючого заходу заради таких великих благ та фагнтастичних зарплат і дешевих цін ніхто не спішить.
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+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
3 травня 2024, 10:35
#
Вступили до ЄС, але є ньюанс! Вступили тільки ціни, тарифи на комуналку і частина громадян.
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