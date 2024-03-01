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1 березня 2024, 20:01

Головне за тиждень: допомога Україні від ЄС, рекордна кількість ввезення валюти, біткоїн стрімко росте

Рада ЄС схвалила допомогу Україні на 50 мільярдів євро

Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 — 2027 роки. В рамках Ukraine Facility, протягом 2024−2027 років Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 млрд складають гранти.

Банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд).

Біткоїн перетнув $64 000

НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку до мінімуму з квітня 2023 року

Національний банк у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку $1,509 млрд, що є мінімумом із квітня минулого року, коли регулятор продав $1,37 млрд.

Зменшення зовнішнього фінансування вплинуло на скорочення держборгу у січні на 31 мільярд

Державний борг України став менше у січні на 31 млрд, насамперед через те, що наша держава у цьому місяці недоотримала зовнішнього фінансування.

ЄС спрямує доходи від заморожених активів рф на закупівлю зброї для України — фон дер Ляєн

Європейський Союз спрямує доходи від російських фінансових активів, що знаходяться в європейських банківських установах, для колективної закупівлі зброї для України. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Джерело: Мінфін
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