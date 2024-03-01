Головне за тиждень: допомога Україні від ЄС, рекордна кількість ввезення валюти, біткоїн стрімко росте

Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 — 2027 роки. В рамках Ukraine Facility, протягом 2024−2027 років Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 млрд складають гранти.

Банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд).

Біткоїн перетнув $64 000

НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку до мінімуму з квітня 2023 року

Національний банк у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку $1,509 млрд, що є мінімумом із квітня минулого року, коли регулятор продав $1,37 млрд.

Зменшення зовнішнього фінансування вплинуло на скорочення держборгу у січні на 31 мільярд

Державний борг України став менше у січні на 31 млрд, насамперед через те, що наша держава у цьому місяці недоотримала зовнішнього фінансування.

ЄС спрямує доходи від заморожених активів рф на закупівлю зброї для України — фон дер Ляєн

Європейський Союз спрямує доходи від російських фінансових активів, що знаходяться в європейських банківських установах, для колективної закупівлі зброї для України. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.