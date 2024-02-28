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28 лютого 2024, 11:52

Зменшення зовнішнього фінансування вплинуло на скорочення держборгу у січні на 31 мільярд

Державний борг України став менше у січні на 31 млрд, насамперед через те, що наша держава у цьому місяці недоотримала зовнішнього фінансування. Про це пише голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев із посиланням на дані Мінфіну.

Державний борг України став менше у січні на 31 млрд, насамперед через те, що наша держава у цьому місяці недоотримала зовнішнього фінансування.
Фото: Pixabay

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Державний та гарантований державою борг України скоротився у січні на 0,6% (31,4 млрд грн) у гривневому еквіваленті та на 0,3% ($0,42 млрд) у валютному еквіваленті. На 31 січня держборг склав 5,48 трлн грн або $144,9 млрд.

Друга причина зменшення боргу — невелике послаблення курсу євро до долара та гривні на звітну дату, що призвело до переоцінки та зменшення доларового та гривневого еквівалента заборгованості в євро насамперед за пільговими кредитами від Євросоюзу.

Структура державного боргу на кінець січня:

  • 69,6% - зовнішній борг, 30,4% - внутрішній
  • 72,5% - борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 27,5% - борг у гривні
  • 67% - борг із фіксованою ставкою, 33% - борг зі змінною ставкою

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про те, що держборг України виріс удвічі з початку великої війни.

Читайте також: Європарламент підтримав створення Українського фонду на 50 мільярдів євро

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Kharakternyk
Kharakternyk
28 лютого 2024, 11:58
#
І тут число 31. Можна також вірити?:)
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Riojas
Riojas
28 лютого 2024, 13:47
#
Что-то из серии «санкции только на пользу». аргументы совсем так себе уже пошли
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0
penetrator1963
penetrator1963
28 лютого 2024, 13:58
#
Очередное доказательство того, что на любую ситуацию есть две точки зрения. не дают в долг? зато у нас сократился внешний госдолг. оптимисты у руля страны — залог успеха.
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