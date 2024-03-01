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1 березня 2024, 12:33

НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку до мінімуму з квітня 2023 року

Національний банк у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку $1,509 млрд, що є мінімумом із квітня минулого року, коли регулятор продав $1,37 млрд. Про це свідчать дані регулятора.

Національний банк у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку $1,509 млрд, що є мінімумом із квітня минулого року, коли регулятор продав $1,37 млрд.
Фото: НБУ

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У лютому обсяг продажів був на 40% нижчим, ніж у січні 2024 року ($2,53 млрд). При цьому регулятор купив на міжбанку $32 млн.

Загалом з початку року НБУ продав на міжбанку $4,04 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+45
bonv
bonv
1 березня 2024, 12:52
#
За два місяці вже більше 4 млрд. А придбав з гулькін ніс…
+
+60
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
1 березня 2024, 13:19
#
Це логічно у даній ситуації, 2 млрд на місяць або 24 млрд приблизно на рік, цілком перекривають транші від: ЄС, Японії, МВФ… при чому зі знічним запасом
+
+15
bonv
bonv
1 березня 2024, 13:22
#
У січні-лютому 2024 року до держбюджету надійшло $1,2 млрд зовнішнього фінансування, з них майже 75% - це грантові кошти, надані на безповоротній основі.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Гроші надійшли від:
Японії - $901 млн (пільгове фінансування та гранти)
Норвегії - $295 млн (грант)
Іспанії - $3 млн (пільгове фінансування).
Усі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проєкти Світового банку.
Японія надала грант на $465 млн у межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), пільговий кредит на $297 млн через проєкт «Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE), грант на $89,8 млн через проєкт «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE), грант на $49,4 млн через проєкт «Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей» (HOPE).
Норвегія направила грантове фінансування у розмірі $295 млн у рамках проєкту PEACE in Ukraine.
Кредит у $3 млн під гарантію Іспанії залучено через проєкт «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine).
«Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення», — нагадали у Мінфіні.
+
+15
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
1 березня 2024, 13:29
#
У березні від ЄС і Японії зайде 4,5 євро + 4,7 дол = 9,2+1,2 вже зайшли про які Ви писали = 10,4 протягом 3 місяців за потреби приблизно 6
+
+45
bonv
bonv
1 березня 2024, 13:33
#
Поки що зайшло 1,2 млрд за два місяці. І то в більшості на проїдання. На зарплати та пенсії.
А за два місяці вже злили більше 4 млрд баксів.
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $145,3 млрд на 31 січня. І темпи росту вражаючі…
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
+
+15
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
1 березня 2024, 15:03
#
Обговорюється спроможність НБУ забезпечувати міжбанк валютою, Вам пояснюється, що найближчий рік проблем з цим не буде, а Ви плетете сюди Квартал, Державний борг і Порошенка…
+
+15
bonv
bonv
1 березня 2024, 15:57
#
Яка спроможність, на кредитах, яких набирають як собака бліх?! І не рахуй того чого ще немає! А рахуй те, що вже віддали і отримали.
+
+15
tyshenkoV
tyshenkoV
1 березня 2024, 13:05
#
Вот это конечно трагедия для всех, набравшихся баксом по 40+ ) Тают их тщетные надежды на девал до 50+ который мог бы хоть частично компенсировать их убытки
+
+30
tyshenkoV
tyshenkoV
1 березня 2024, 13:09
#
За февраль курс покупки бакса на депо вырос на 32 копейки, мои облигации принесли мне 58 копеек на баксе. За февраль облигации впереди на 26 копеек
+
+30
bonv
bonv
1 березня 2024, 13:08
#
На 31 січня державний борг України складав 5,48 трлн грн, або 144,9 млрд дол.
Що там на 1 березня? Ще більше зріс?
+
0
tyshenkoV
tyshenkoV
1 березня 2024, 13:10
#
Вы госдолг США… тьфу, Украины видели???
+
+15
bonv
bonv
1 березня 2024, 13:20
#
Та я ніби вище написав… Ще раз: На 31 січня державний борг України складав 5,48 трлн грн, або 144,9 млрд дол.
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $145,3 млрд І темпи росту вражаючі…
+
+15
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
1 березня 2024, 13:17
#
Ну взагалі у січні він зменшився на 0,6%, тому «ще більше зрости» він ніяк не міг. Свіжіших даних ще немає
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 березня 2024, 13:28
#
Год назад в кто время была , другая картина… Сегодня 2024 год…
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