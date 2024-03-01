НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку до мінімуму з квітня 2023 року

Національний банк у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку $1,509 млрд, що є мінімумом із квітня минулого року, коли регулятор продав $1,37 млрд. Про це свідчать дані регулятора.

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У лютому обсяг продажів був на 40% нижчим, ніж у січні 2024 року ($2,53 млрд). При цьому регулятор купив на міжбанку $32 млн.

Загалом з початку року НБУ продав на міжбанку $4,04 млрд.