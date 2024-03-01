Національний банк у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку $1,509 млрд, що є мінімумом із квітня минулого року, коли регулятор продав $1,37 млрд. Про це свідчать дані регулятора.
1 березня 2024, 12:33
НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку до мінімуму з квітня 2023 року
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
У лютому обсяг продажів був на 40% нижчим, ніж у січні 2024 року ($2,53 млрд). При цьому регулятор купив на міжбанку $32 млн.
Загалом з початку року НБУ продав на міжбанку $4,04 млрд.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 14
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Гроші надійшли від:
Японії - $901 млн (пільгове фінансування та гранти)
Норвегії - $295 млн (грант)
Іспанії - $3 млн (пільгове фінансування).
Усі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проєкти Світового банку.
Японія надала грант на $465 млн у межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), пільговий кредит на $297 млн через проєкт «Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE), грант на $89,8 млн через проєкт «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE), грант на $49,4 млн через проєкт «Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей» (HOPE).
Норвегія направила грантове фінансування у розмірі $295 млн у рамках проєкту PEACE in Ukraine.
Кредит у $3 млн під гарантію Іспанії залучено через проєкт «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine).
«Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення», — нагадали у Мінфіні.
А за два місяці вже злили більше 4 млрд баксів.
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $145,3 млрд на 31 січня. І темпи росту вражаючі…
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
Що там на 1 березня? Ще більше зріс?
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $145,3 млрд І темпи росту вражаючі…