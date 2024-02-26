Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
26 лютого 2024, 11:37
Банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро
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При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.
За даними НБУ, за січень із України вивезли валюти на $69 млн.
Попит на валюту
Населення України у січні 2024 року купило у банках $1,103 млрд — рекордний за 11 років обсяг валюти.
Зазначимо, що іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців. Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на $11,8 млрд. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.
Джерело: Мінфін
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