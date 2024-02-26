Банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

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При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.

За даними НБУ, за січень із України вивезли валюти на $69 млн.

Попит на валюту

Населення України у січні 2024 року купило у банках $1,103 млрд — рекордний за 11 років обсяг валюти.

Зазначимо, що іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців. Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на $11,8 млрд. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.