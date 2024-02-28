Європейський Союз спрямує доходи від російських фінансових активів, що знаходяться в європейських банківських установах, для колективної закупівлі зброї для України. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.
28 лютого 2024, 11:49
ЄС спрямує доходи від заморожених активів рф на закупівлю зброї для України — фон дер Ляєн
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«Прийшов час обговорити використання прибутку від нарахувань на заморожені російські активи, для спільної закупівлі військового обладнання для України. Не може більш потужного за це символу, або більш доцільного використання для цих грошей, щоб зробити Україну та всю Європу більш безпечним місцем для життя», — наголосила фон дер Ляєн.
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Нагадаємо
1 лютого лідери країн ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії про використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.
Джерело: Мінфін
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