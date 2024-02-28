ЄС спрямує доходи від заморожених активів рф на закупівлю зброї для України — фон дер Ляєн

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«Прийшов час обговорити використання прибутку від нарахувань на заморожені російські активи, для спільної закупівлі військового обладнання для України. Не може більш потужного за це символу, або більш доцільного використання для цих грошей, щоб зробити Україну та всю Європу більш безпечним місцем для життя», — наголосила фон дер Ляєн.

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Нагадаємо

1 лютого лідери країн ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії про використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.