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2 лютого 2024, 20:00

Головне за тиждень: ЄС затвердив допомогу Україні, держборг збільшився вдвічі, НБУ дав похмурі прогнози

ЄС погодив фінансування на 50 мільярдів євро для України

Лідери ЄС у четвер досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС. «Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що стоїть на кону», — наголосив Мішель.

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Джерело: Мінфін
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