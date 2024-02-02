Головне за тиждень: ЄС затвердив допомогу Україні, держборг збільшився вдвічі, НБУ дав похмурі прогнози

Лідери ЄС у четвер досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС. «Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що стоїть на кону», — наголосив Мішель.

Держборг України збільшився вдвічі з початку війни

Державний борг України значно зріс із початку війни, переважно через одержання пільгових кредитів від Заходу.

НБУ прогнозує уповільнення зростання економіки України

Національний банк у 2024 році прогнозує повільніше зростання української економіки, ніж минулого року, і очікує зростання реального ВВП на рівні 3,6%.

Інфляція в Україні: Очікується тимчасове зростання до 8,6% з подальшим поверненням до мети НБУ

Національний банк очікує, що до кінця 2024 року інфляція помірно прискориться до 8,6%, але вже наступного року увійде до цільового діапазону, знизившись до 5,8%, а 2026 року — до 5%. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за січень 2024 року.

Банківські рахунки військовозобов'язаних-уклоністів заарештовуватимуть за рішенням суду. Що відомо

Банківські рахунки військовозобов'язаних, що ухиляються від візитів до ТЦК та СП, будуть заарештовані за рішенням суду. Але не одразу — законопроєкт передбачає кілька етапів до моменту блокування рахунків.

Українці через «Дію» вже можуть придбати в іпотеку дуплекси та таунхауси

У мобільному додатку «Дія» можна придбати в іпотеку приватні будинки, дуплекси та таунхауси.

Рада звільнила ювелірів від 10% збору до Пенсійного фонду

Верховна Рада скасувала 10%-ий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування за операціями з продажу ювелірних виробів, який було введено влітку 1997 року і приніс бюджету за 11 місяців минулого року 591,6 млн грн.