Українці через «Дію» вже можуть придбати в іпотеку дуплекси й таунхауси

Від сьогодні у мобільному додатку «Дія» можна придбати в іпотеку приватні будинки, дуплекси й таунхауси. Про це у фейсбуці написала міністр економіки Юлія Свириденко.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини Які умови

Житлова площа для однієї особи має складати не більше 62,5 кв. метр;

Для кожного додаткового члена сім'ї — ще 21 кв. метр.

Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир: представникам окремих професій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці) під 3% та ветеранам під 7% — доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах.

ВПО та іншим українцям під 7% - доступні приватні будинки до 3 років, незалежно від населеного пункту. Читайте: Розширення умов програми «єОселя»: що потрібно знати українцям Важливою умовою для приватних будинків також є земля, на якій вони розташовані. Для купівлі по «єОселі» вона має належати до житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки недоступні для оформлення іпотеки.