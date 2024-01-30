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30 січня 2024, 14:19

Українці через «Дію» вже можуть придбати в іпотеку дуплекси й таунхауси

Від сьогодні у мобільному додатку «Дія» можна придбати в іпотеку приватні будинки, дуплекси й таунхауси. Про це у фейсбуці написала міністр економіки Юлія Свириденко.

Від сьогодні у мобільному додатку «Дія» можна придбати в іпотеку приватні будинки, дуплекси й таунхауси.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Які умови

  • Житлова площа для однієї особи має складати не більше 62,5 кв. метр;
  • Для кожного додаткового члена сім'ї — ще 21 кв. метр.

Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир: представникам окремих професій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці) під 3% та ветеранам під 7% — доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах.

ВПО та іншим українцям під 7% - доступні приватні будинки до 3 років, незалежно від населеного пункту.

Читайте: Розширення умов програми «єОселя»: що потрібно знати українцям

Важливою умовою для приватних будинків також є земля, на якій вони розташовані. Для купівлі по «єОселі» вона має належати до житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки недоступні для оформлення іпотеки.

Тобто у сумі сім'я з трьох осіб може отримати кредит на будинок площею до 104,5 кв. метрів. Вона може бути й більшою, якщо родина під час першого внеску покриє також різницю між граничною та реальною квадратурою.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+15
bonv
bonv
30 січня 2024, 14:30
#
104,5 кв м мало для таунхаус/дуплекс. Від 120 кв м, а ще краще від 135 кв м. І з гаражем + піднавісом.
+
0
Benderitto
Benderitto
30 січня 2024, 15:33
#
Ще з сауной та басейном під 3% річних)))
+
0
bonv
bonv
30 січня 2024, 15:35
#
Бокові таунхауси треба брати — там землі побільше:)) Все можна:)))
+
+15
bonv
bonv
30 січня 2024, 14:31
#
У меня есть отличный вариант…
Інвестиції в нерухомість. Гумор та гроші:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/125944/
+
0
KingSalmon
KingSalmon
30 січня 2024, 14:42
#
Круто. Чим більше сервісів в ДіЯ, чим краще
+
0
Benderitto
Benderitto
30 січня 2024, 15:44
#
Згоден)
Повісток в Дії на жаль ще не має
+
0
BobKickass
BobKickass
30 січня 2024, 16:10
#
Повісток в Дії на жаль ще не має

Ще? Їх там не буде ніколи. Та і для чого? Просто створять сайт, де вас зобов’яжуть зареєструватися скажімо у місячний строк. Прямо як у москалів. Не даремно ж кажуть що ми воюємо із дзеркалом.
+
+30
korvin29
korvin29
30 січня 2024, 15:24
#
Добавили б в Дию покупку жилья в кредит в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Прибалтике. Я думаю, что желающих было бы оч много.)))
+
+15
Strain
Strain
30 січня 2024, 15:31
#
Уж лучше «5000$ и можешь спокойно уехать со страны». Вот тут точно будет море желающих.
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