Від сьогодні у мобільному додатку «Дія» можна придбати в іпотеку приватні будинки, дуплекси й таунхауси. Про це у фейсбуці написала міністр економіки Юлія Свириденко.
Українці через «Дію» вже можуть придбати в іпотеку дуплекси й таунхауси
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Які умови
- Житлова площа для однієї особи має складати не більше 62,5 кв. метр;
- Для кожного додаткового члена сім'ї — ще 21 кв. метр.
Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир: представникам окремих професій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці) під 3% та ветеранам під 7% — доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах.
ВПО та іншим українцям під 7% - доступні приватні будинки до 3 років, незалежно від населеного пункту.
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Важливою умовою для приватних будинків також є земля, на якій вони розташовані. Для купівлі по «єОселі» вона має належати до житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки недоступні для оформлення іпотеки.
Тобто у сумі сім'я з трьох осіб може отримати кредит на будинок площею до 104,5 кв. метрів. Вона може бути й більшою, якщо родина під час першого внеску покриє також різницю між граничною та реальною квадратурою.
Коментарі - 9
Інвестиції в нерухомість. Гумор та гроші:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/125944/
Повісток в Дії на жаль ще не має
Ще? Їх там не буде ніколи. Та і для чого? Просто створять сайт, де вас зобов’яжуть зареєструватися скажімо у місячний строк. Прямо як у москалів. Не даремно ж кажуть що ми воюємо із дзеркалом.