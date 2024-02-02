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2 лютого 2024, 16:21

НБУ прогнозує сповільнення зростання економіки України

Національний банк у 2024 році прогнозує повільніше зростання української економіки, ніж це було торік, та очікує зростання реального ВВП на рівні 3,6%. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за січень 2024 року.

Національний банк у 2024 році прогнозує повільніше зростання української економіки, ніж це було торік, та очікує зростання реального ВВП на рівні 3,6%.
Фото: НБУ

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Зазначається, що завдяки вищим, ніж очікувалося, врожаям пізніх культур, а також більшій адаптивності населення та бізнесу до кризових умов Нацбанк поліпшив оцінку зростання реального ВВП у 2023 році з 4,9% до 5,7%.

Водночас у 2024 році реальний ВВП і надалі зростатиме, але повільнішими темпами (3,6%).

«Відновлення підтримуватимуть м'яка фіскальна політика, подальше пожвавлення внутрішнього попиту, а також розширення логістичних потужностей. Водночас все ще високі безпекові ризики та масштабність втрат і руйнувань обмежуватимуть економічне зростання. Стримуючий вплив матиме й імовірне скорочення врожаїв після минулорічних рекордів урожайності», — пояснює НБУ.

Регулятор очікує що, реальний ВВП зросте на 5,8% у 2025 році та на 4,5% у 2026 році. Зниження безпекових ризиків обумовить загальне поліпшення очікувань, дасть змогу оптимізувати логістику та налагодити виробничі процеси. Крім того, зберігатиметься стимулюючий характер фіскальної політики, що стане можливим завдяки все ще значним обсягам міжнародної фінансової допомоги.

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Якщо у 2024 році значний дефіцит бюджету (майже 21% ВВП без урахування грантів) зумовлюватиметься високими видатками на оборону, то в наступні роки — суттєвими потребами на відновлення об'єктів інфраструктури, виробничих потужностей, а також соціальної підтримки.

Водночас розширення власної ресурсної бази та зниження безпекових ризиків дадуть змогу скоротити дефіцит бюджету до 13,5% та 7,5% ВВП у 2025−2026 роках відповідно.

У повоєнний час очікується суттєве збільшення внеску приватного сектору у відбудову.

Завдяки євроінтеграційним реформам зростатиме інвестиційна привабливість країни, що стимулюватиме зовнішні інвестиції. Водночас зростання зайнятості та заробітних плат, а також повернення мігрантів підживлюватиме споживчий попит.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
2 лютого 2024, 16:50
#
Отличные перспективы развития…2024 году…
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0
bonv
bonv
2 лютого 2024, 17:10
#
Україна й надалі буде залежати від фінансової допомоги міжнародних партнерів, при цьому її обсяги суттєво скоротяться. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ. «Прогноз передбачає збереження значної зовнішньої фінансової підтримки. У 2024−2026 роках очікується залучення міжнародного фінансування в розмірі 37.4 млрд дол., 25.1 млрд дол. та 12.6 млрд. дол. відповідно», — повідомили у Нацбанку. Аналітики НБУ акцентують увагу не тільки на обсягах фінансування, а й на його ритмічності: без неї країна не зможе забезпечити щомісячне виконання всіх запланованих видатків бюджету. В кінці 2023 та початку 2024 роки саме безперебійність надходжень викликала найбільші занепокоєння. Якщо такі труднощі будуть мати місце й надалі, це посилить загрозу поновлення емісійного фінансування бюджету з боку НБУ, хоча в кінці року такий варіант регулятор назвав малоймовірним.
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