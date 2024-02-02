Інфляція в Україні: Очікується тимчасове зростання до 8,6% з подальшим поверненням до цілі НБУ

Національний банк очікує, що до кінця 2024 року інфляція помірно пришвидшиться до 8,6%, але вже наступного року увійде до цільового діапазону, знизившись до 5,8%, а у 2026 році — до 5%. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за січень 2024 року.

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Регулятор зазначив, що споживча інфляція наприкінці 2023 року сповільнилася до 5,1% у річному вимірі. Це сталося завдяки значній пропозиції харчів, послабленню тиску на витрати бізнесу та збереженню курсової стійкості.

«У перші місяці 2024 року вона залишатиметься близькою до поточних рівнів, однак помірно зросте у другому півріччі та наприкінці року становитиме 8,6%. Це зумовлюватиметься передусім вичерпанням ефектів надсприятливих погодних умов на пропозицію продовольства та зростанням витрат бізнесу, зокрема на оплату праці», — йдеться у звіті.

В НБУ прогнозують, що після зниження безпекових ризиків у 2025 році інфляція сповільниться до 5,8% та повернеться до цілі 5% у 2026 році. Цьому сприятимуть як зменшення зовнішнього інфляційного тиску, зокрема через здешевлення енергоносіїв, так і послідовна монетарна політика Нацбанку.