Головне за четвер: Ставки за кредитами і депозитами, допомога від ЄС та куди інвестувати у 2024 році

НБУ продовжує цикл зниження ключової ставки. Проаналізуємо, як чергове рішення регулятора вплине на депозитні заробітки компаній та приватних клієнтів, а також, як зміниться для них вартість кредитів.

Зеленський підписав закон про обмеження ставок за мікрокредитами на рівні 1% на день

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9422, яким обмежуються ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день.

Україна отримала 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС

Сьогодні, 21 грудня, Україна отримала 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Таким чином загальна бюджетна підтримка з боку Євросоюзу цьогоріч сягнула 18 млрд євро.

Іван Компан: Україна має відвикати від західної допомоги та куди інвестувати у 2024 році (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Іваном Компаном — економістом, експертом по інвестиціях на міжнародних ринках та засновником First Kyiv Investment Club — про те, що Україні потрібно буде робити, якщо зовнішнє фінансування бюджету країни не здійсниться в запланованих обсягах, куди зараз інвестувати на західних ринках та що буде робити ФРС і ЄЦБ?

«Київстар» скасовує наступну плату за тариф для абонентів

Оператор мобільного зв'язку «Київстар» після відновлення від хакерської атаки вирішив скасувати планову плату за тариф для всіх своїх користувачів. Про це повідомили в пресслужбі «Київстару».

Заощадити на авто і купити паркомісце: як та скільки нині заробляють на автолюбителях

Увага українських інвесторів сьогодні спрямована на відносно недорогі активи з непоганим доходом, які не вимагають значних зусиль на управління і утримання. «Мінфін» розповість про один із таких напрямків інвестування — паркомісця.