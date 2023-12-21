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21 грудня 2023, 12:10

«Київстар» скасовує наступну плату за тариф для абонентів

Оператор мобільного зв'язку «Київстар» після відновлення від хакерської атаки вирішив скасувати планову плату за тариф для всіх своїх користувачів. Про це повідомили в пресслужбі «Київстару».

Оператор мобільного зв'язку «Київстар» після відновлення від хакерської атаки вирішив скасувати планову плату за тариф для всіх своїх користувачів.

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Кому скасують плату

Так, абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою «Домашній Інтернет» не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня по 21 січня.

Користувачам «Домашній інтернет» від «Київстар» та «ВСЕ РАЗОМ» не буде списано планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня.

Читайте: «Київстар» відновив 100% послуг — президент компанії

Для корпоративних клієнтів «Київстар» буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня. Детальніше про це тут.

Окрім цього, компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.

Нагадаємо

Станом на 21 грудня «Київстар» відновив надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам після хакерської атаки, яку у компанії назвали« наймасштабнішою в історії глобального телекомринку».

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

Читайте: «Київстар» спростував заяву російських хакерів: дані клієнтів захищені

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
Три літри
Три літри
21 грудня 2023, 12:47
#
Клієнти що обрали «Рік без абонплат» пролетають як фанера над офісом Київстара.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
21 грудня 2023, 13:46
#
Такие клиенты перехитрили сами себя.
+
0
Три літри
Три літри
21 грудня 2023, 15:04
#
Вони не зробили нічого поганого, не намагались обдурити оператор — лише скористались пропозицією яку сам оператор їм запропонував.
Крім того на відміну від тих що платять щомісяця вони заплатили відразу за рік наперед надавши гроші оператору.

Тож мають право так само розраховувати на компенсацію.

Оператор досі не відновив свої послуги в повному обсязі хоча вже два рази робив анонс про те що «ну ось зараз вже точно все працює».
+
+15
Kolya12377
Kolya12377
21 грудня 2023, 12:53
#
У мамы списали 105 гривен. Пополнили наличными через терминал в салоне Киевстар в тот день, когда была атака, и вот сейчас позвонили оператору, сказал, что плата снята. Это же на 4 недели вперед снято как раз за тот период, за который они обещают не снимать?
+
+45
Іван Іовенко
Іван Іовенко
21 грудня 2023, 13:26
#
Тобто в період із 22 грудня по 21 січня не припаде наступні 4 тижні? Дивна у вас математика.
+
+15
Три літри
Три літри
21 грудня 2023, 14:59
#
Коля, ти в якому класі? Арифметику вчать в першому.
+
0
Philip92
Philip92
21 грудня 2023, 15:31
#
А сейчас в 1 классе многих только читать начинают учить, спасибо закрытым садикам
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