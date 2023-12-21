«Київстар» скасовує наступну плату за тариф для абонентів

Оператор мобільного зв'язку «Київстар» після відновлення від хакерської атаки вирішив скасувати планову плату за тариф для всіх своїх користувачів. Про це повідомили в пресслужбі «Київстару».

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Кому скасують плату

Так, абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою «Домашній Інтернет» не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня по 21 січня.

Користувачам «Домашній інтернет» від «Київстар» та «ВСЕ РАЗОМ» не буде списано планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня.

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Для корпоративних клієнтів «Київстар» буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня. Детальніше про це тут.

Окрім цього, компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.

Нагадаємо

Станом на 21 грудня «Київстар» відновив надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам після хакерської атаки, яку у компанії назвали« наймасштабнішою в історії глобального телекомринку».

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

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