Заощадити на авто і купити паркомісце: як та скільки нині заробляють на автолюбителях

Увага українських інвесторів сьогодні спрямована на відносно недорогі активи з непоганим доходом, які не вимагають значних зусиль на управління і утримання. «Мінфін» розповість про один із таких напрямків інвестування — паркомісця.

Чому паркінг

Інвестування у паркінги раніше не особливо користувалося попитом, оскільки на ринку були цікавіші об'єкти для вкладень.

Сьогодні на паркомісцях «іксів» теж не заробиш, але вкладають в них охочіше. Причин цьому декілька. Насамперед, зручність та простота в управлінні інвестицією. Це особливо важливо для тих, хто виїхав із країни. Скажімо, людині з-за кордону, щоб здавати квартиру в Україні, треба вдаватися до послуг керуючої компанії або рієлтора.

«Паркінг ти купив, здав, причому це спокійно можна зробити дистанційно, й отримуєш гроші за оренду на картку — як ФОП, або фізособа. Тебе більше нічого не хвилює — ні за стіни, ні за меблі, ні взагалі за цілісність об'єкта перейматися не треба», — пояснює генеральний директор групи компаній KDU Realty Group Олена Маленкова.

Серед плюсів інвестицій у паркомісця вона називає також відсутність амортизації. Не потрібно кожних 5−7 років робити ремонт, як у випадку із житловою нерухомістю, який, до речі, з'їдає вагому частину дохідності. Максимум витрат із паркомісцем — це встановлення системи електрозарядки для електроавтомобіля, що сприятиме створенню додаткової вартості.

Здати паркінг в оренду, за словами учасників ринку, не складає жодних труднощів, попит, як ніколи, високий: через постійні обстріли інфраструктури власники авто нині не бажають ризикувати, залишаючи авто під будинком або на стоянці.

Підвищує інтерес до паркінгів і зростаючий дефіцит паркомісць: попри війну, кількість авто в країні продовжує зростати. За даними AutoConsulting, кожен четвертий українець має власний автомобіль, серед киян ця цифра є майже вдвічі вищою.

Забудовники намагаються хоча б частково покрити цей дефіцит, поступово збільшуючи у житлових комплексах кількість паркомісць.

«При проєктуванні усіх нових житлових комплексів ми обов’язково передбачаємо будівництво підземного паркінгу. Для нас це одна з головних складових інфраструктури ЖК, яка впливає на комфорт мешканців та безпеку їхнього авто. Коефіцієнт співвідношення паркомісць до квартир — 0,8. Тобто на 1 000 квартир у ЖК припадає 800 паркомісць у паркінгу. Ми прагнемо у майбутньому вийти на коефіцієнт 1», — розповідає СЕО компанії blago Роман Коржак.

Експерт каже, що кожен клієнт при купівлі квартири може відразу купити собі місце у паркінгу. Якщо сім'я має декілька автомобілів, їй пропонують купити два місця поруч. На сьогодні компанія blago може собі це дозволити, оскільки каже, що має найбільший вибір паркомісць в Івано-Франківську — 10 підземних паркінгів у різних локаціях міста та понад 2 300 паркомісць сумарно.

За словами експертів ринку, існуючі будівельні нормативи припускають, що в ЖК паркомісць має бути не менше 30% від кількості квартир, але й цей показник дуже усереднений, і не всі забудовники, особливо в економ-класі, на нього орієнтуються.

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Де купити та скільки коштує

Купити паркінг можна як на первинному ринку — у забудовника, так і на вторинному — «з приватних рук».

У забудовників, звісно, пріоритет — інвестори квартир його ЖК. Покупцям «з вулиці», зазвичай, девелопери починають продавати паркомісця тільки тоді, коли на об'єкті завершеного будівництва залишилися непродані одиниці.

«Ми будуємо підземні паркінги, насамперед, для того, щоб розвантажити дороги та узбіччя від авто, та полегшити ситуацію з паркуванням у місті. Тому купувати паркомісця від blago можуть всі, в кого є така потреба. Звісно, спершу ми пропонуємо їх покупцям наших квартир. А далі відкриваємо продажі й для інших покупців», — зауважує Роман Коржак.

Найвигідніше, звісно, купувати на етапі будівництва. Економія при цьому складе 30−40%, порівнюючи з готовими паркомісцями.

Однак, тих, хто б зважився зайти в паркінги на ранніх стадіях зведення ЖК, сьогодні не так багато. Стримують підвищені ризики, що об'єкт буде зданий невчасно або взагалі не буде добудований.

Пропозицію паркінгів, за словами Олени Маленкової, поповнює «вторинка». У багатьох людей змінилися обставини — хтось виїхав за кордон і продає в Україні майно, хтось залишився без машини і більше не потребує паркомісця, комусь просто потрібні гроші і він продає те, без чого може обійтися. Тож оголошень про продаж паркомісць на сайтах продажу нерухомості вдосталь.

«Пропозиція є, і навіть можна поторгуватися за нормальну ціну. Вартість залежить від класу ЖК, району, інфраструктури. Найчастіше зустрічається ціна — $15−16 тис. Але є і вартістю в квартиру — $70−75 тис. Зазвичай, це у дорогих елітних комплексах, де квартири коштують по $250 тис. і більше», — розповідає Олена Маленкова.

На сервісі olx.ua станом на 18 грудня виставлено 195 актуальних оголошень про продаж паркомісць у столиці. Найдорожче у ЖK Бульвар Фонтанів, площею 17 кв м, за нього виставлена ціна 1 190 650 грн (близько $32 тис.).

Один із найдешевших варіантів — паркомісце під маленьке авто в ЖK Новомостицький. За нього просять 297 662 грн (близько $8 тис.).

Втім, найчастіше зустрічається ціна між 400 тис. і 500 тис. грн.

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Скільки можна заробити

Інвестиції у паркінги, за словами генерального директора групи компаній KDU Realty Group, — це не про високий дохід і вкладення на 1−2 роки. До війни у столиці на них можна було заробити 7%, зараз же вище 4% «стрибнути» важко. Але це, як наголошує експертка, чиста дохідність, яка не потребує жодних зусиль, особливої залученості, та не передбачає амортизаційних витрат.

«Вартість оренди, в середньому, становить $100 на місяць. В дуже елітних ЖК може сягати $250−300, хоча до війни була і по $500», — інформує Олена Маленкова.

Вона наголошує, що орендні ставки дуже залежать від самого ЖК і того, наскільки попит там співвідноситься з пропозицією. При достатній кількості паркомісць у ЖК, ціна оренди буде нижчою, якщо є дефіцит — відповідно, вищою.

Втім, якщо розраховувати тільки на дохід від оренди, то термін окупності інвестиції в паркінги може вимірюватися не одним десятиліттям. Найвдаліший для інвестора варіант, якщо він планує заробити на перепродажі об'єкта. Зараз спрогнозувати ситуацію на ринку нерухомості важко. Але, якщо ситуація на фронті розгортатиметься на нашу користь, вартість паркінгів зростатиме. Вже за 3−5 років можна розраховувати на пристойний дохід від капіталізації.

Рахуємо можливі прибутки

Якщо купити паркомісце за $22 тис., можна здавати його в оренду та щомісяця отримувати стабільний прибуток у сумі від $100:

$100 * 12 = $1 200 — дохід на рік

($1 200/$22 000) * 100% = 5% — прибутковість

Якщо купити паркомісце на старті будівництва паркінгу за мінімальною ціною, то після завершення будівельних робіт його вартість може зрости в середньому на 30−40%.

Для прикладу, $15 000 — 30% = $10 500. $15 000 — $10 500 = $4 500 — потенційний заробіток від перепродажу одного паркомісця.

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Секрети вдалих інвестицій у паркінги

При виборі об'єкта для інвестиції експерти рекомендують, насамперед, оцінити його розташування, щоб розуміти можливий попит на паркомісце в майбутньому. На цьому етапі варто проаналізувати, чи є поруч багато житлових будинків та інші паркінги, наскільки активний район. Також варто зважати на репутацію забудовника, темпи його будівництва.

«Інвестиційно привабливими є райони, в яких реалізуються масштабні житлові комплекси з комерцією та офісами. Після завершення будівництва тут заселяться сім'ї, відкриються численні бізнеси. А це потенційно великий потік людей і значний попит на місця для паркування. І тут інвестор може виграти, запропонувавши паркомісця в сучасному комфортному паркінгу на умовах оренди», — радить СЕО компанії blago Роман Коржак.

Генеральний директор групи компаній KDU Realty Group Олена Маленкова вважає, що зупинятися на інвестиції в одне паркомісце не зовсім доцільно.

«Є сенс, коли паркінгів декілька — 4−5», — вважає експертка.

Формувати пул об'єктів варто, виходячи з правила диверсифікації — різні ЖК у різних районах. Уваги вартують паркінги у хороших комплексах у найбільш густозаселених районах. Таким чином можна зменшити ризики і розраховувати на стабільну та високу дохідність.