Іван Компан: Україна має відвикати від західної допомоги та куди інвестувати у 2024 році (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Іваном Компаном — економістом, експертом по інвестиціях на міжнародних ринках та засновником First Kyiv Investment Club — про те, що Україні потрібно буде робити, якщо зовнішнє фінансування бюджету країни не здійсниться в запланованих обсягах, куди зараз інвестувати на західних ринках та що буде робити ФРС і ЄЦБ?