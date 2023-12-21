У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Іваном Компаном — економістом, експертом по інвестиціях на міжнародних ринках та засновником First Kyiv Investment Club — про те, що Україні потрібно буде робити, якщо зовнішнє фінансування бюджету країни не здійсниться в запланованих обсягах, куди зараз інвестувати на західних ринках та що буде робити ФРС і ЄЦБ?
21 грудня 2023, 13:33
Іван Компан: Україна має відвикати від західної допомоги та куди інвестувати у 2024 році (відео)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі