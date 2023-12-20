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20 грудня 2023, 9:11

В «Київстар» знову збій. Не працює зв'язок

Компанія «Київстар» підтвердила інформацію користувачів про те, що зранку 20 грудня у роботі оператора виникли складнощі. Там заявили, що вже усувають проблему та працюють над відновленням сервісів. Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Компанія «Київстар» підтвердила інформацію користувачів про те, що зранку 20 грудня у роботі оператора виникли складнощі.

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Як зазначили в пресслужбі «Київстар», їм відомо, що в абонентів наразі виникають складнощі зі звʼязком у ряді міст на заході і півдні України.

«Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності», — йдеться в повідомленні.

Читайте: Хакерська атака на «Київстар»: Стало відомо, як зламали захист мобільного оператора

Передісторія

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

Читайте: «Київстар» спростував заяву російських хакерів: дані клієнтів захищені

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
20 грудня 2023, 9:15
#
А вчора після обіду були складнощі у Харкові.
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
20 грудня 2023, 10:24
#
Кс тепер буде збоїти вічно, поки прямий доступ до фірми в москалів не заберуть! взагалі дивно, як він вижив за всі ці останні два роки…
+
0
Exba
Exba
20 грудня 2023, 11:10
#
И вновь продолжается сбой, И сердцу тревожно в груди…
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