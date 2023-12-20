Компанія «Київстар» підтвердила інформацію користувачів про те, що зранку 20 грудня у роботі оператора виникли складнощі. Там заявили, що вже усувають проблему та працюють над відновленням сервісів. Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.
В «Київстар» знову збій. Не працює зв'язок
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Як зазначили в пресслужбі «Київстар», їм відомо, що в абонентів наразі виникають складнощі зі звʼязком у ряді міст на заході і півдні України.
«Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності», — йдеться в повідомленні.
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Передісторія
12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.
Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.
У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».
Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.
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