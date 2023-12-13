Головне за середу 13 грудня: рекордний курс долара, «Київстар» відновив зв'язок, Україна розрахується з МВФ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 грудня 2023, 20:00

Головне за середу 13 грудня: рекордний курс долара, «Київстар» відновив зв'язок, Україна розрахується з МВФ

Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 37 гривень

Національний банк України встановив на 14 грудня 2023 року офіційний курс гривні. Вперше в історії регулятор підняв курс долара понад 37 грн, однак варто зазначити, що на відміну від офіційного обмінний курс був значно вищим восени 2022 року — до 43 грн.

Україна за тиждень повністю розрахується з МВФ за програмою stand-by 2018 року

Виплата, $166 млн за поточним курсом, буде здійснена виключно за рахунок золото-валютних резервів, без обтяження державних фінансів.

«Київстар» частково відновив роботу сервісів

«Київстар» відновив мобільний зв'язок після масштабної кібератаки. Понад добу клієнти оператора не могли користуватися послугами. На вечір, 13 грудня, з'явилась можливість подзвонити.

МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу до 2027 року

Мораторій на виплату урядом України зовнішнього боргу діятиме до 2027 року. Реструктуризацію проведуть до середини 2024 року. Про це повідомив очільник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей.

США виділяють Україні $200 мільйонів допомоги

Президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги.

Віскі, золото та земля: які подарунки здатні не лише порадувати, але й зробити багатими

Напередодні Різдва та Нового року багато українців шукають подарунки, які здатні не лише покращити настрій близьким, але й принести користь. «Мінфін» вирішив розглянути 5 варіантів подарунків, які буде не лише приємно знайти під ялинкою, і при цьому з часом вони лише дорожчатимуть.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами