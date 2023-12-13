Головне за середу 13 грудня: рекордний курс долара, «Київстар» відновив зв'язок, Україна розрахується з МВФ

Національний банк України встановив на 14 грудня 2023 року офіційний курс гривні. Вперше в історії регулятор підняв курс долара понад 37 грн, однак варто зазначити, що на відміну від офіційного обмінний курс був значно вищим восени 2022 року — до 43 грн.

Україна за тиждень повністю розрахується з МВФ за програмою stand-by 2018 року

Виплата, $166 млн за поточним курсом, буде здійснена виключно за рахунок золото-валютних резервів, без обтяження державних фінансів.

«Київстар» частково відновив роботу сервісів

«Київстар» відновив мобільний зв'язок після масштабної кібератаки. Понад добу клієнти оператора не могли користуватися послугами. На вечір, 13 грудня, з'явилась можливість подзвонити.

МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу до 2027 року

Мораторій на виплату урядом України зовнішнього боргу діятиме до 2027 року. Реструктуризацію проведуть до середини 2024 року. Про це повідомив очільник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей.

США виділяють Україні $200 мільйонів допомоги

Президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги.

Віскі, золото та земля: які подарунки здатні не лише порадувати, але й зробити багатими