США виділяють Україні $200 мільйонів допомоги (відео)

Президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги.

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«Я підписав ще один транш на суму $200 млн для Міністерства оборони України, і ця допомога надійде швидко», — сказав Байден.

Він не уточнив, що входить до нового пакета допомоги.

Що відбувається у Конгресі

Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.