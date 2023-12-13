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13 грудня 2023, 8:10

США виділяють Україні $200 мільйонів допомоги (відео)

Президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини«Я підписав ще один транш на суму $200 млн для Міністерства оборони України, і ця допомога надійде швидко», — сказав Байден.
Фото: rbc.ua

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Я підписав ще один транш на суму $200 млн для Міністерства оборони України, і ця допомога надійде швидко», — сказав Байден.

Він не уточнив, що входить до нового пакета допомоги.

Що відбувається у Конгресі

Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
Den1996
Den1996
13 грудня 2023, 8:57
#
Серьезно…
+
+30
uxui
uxui
13 грудня 2023, 8:59
#
С барского плеча
+
0
Rubi0
Rubi0
13 грудня 2023, 11:47
#
И половина этой суммы скорее всего уже ушла на лоббистов чтоб организовать это встречу
+
0
Moonlighter
Moonlighter
13 грудня 2023, 12:10
#
0,3% того, что просил Зе.
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