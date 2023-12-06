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6 грудня 2023, 20:00

Головне за середу: збільшення податків для банків, зниження міжнародних резервів

Зеленський підписав закон про оподаткування надприбутків банків

Законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат. За розрахунком Міністерства фінансів, це принесе бюджету тільки за 2023 рік 24−25 млрд грн, далі очікується по 6−7 млрд грн.

Скільки доведеться платити банкам:

  • оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%;
  • починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

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Вкладники шукають кращу дохідність: топ-5 великих банків із найбільшим відтоком клієнтів

Слідом за дрібними банками паузу у зміні депозитних ставок узяли й великі фінансові установи. Під який відсоток може розмістити вільні кошти приватний клієнт, і звідки йшли вкладники у жовтні — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Genna Smatko
Genna Smatko
6 грудня 2023, 23:11
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Щоб було більше вільних грошей вкладників треба не займатися дурницями з фінмоніторингами і оподаткуванням криптовалют, бо легше вкласти в цифрові активи доречі вони наразі всі ростуть, і почекати поки прийде адекватне керівництво.
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+15
Kankakee
Kankakee
7 грудня 2023, 0:29
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Так, А звідки у банків надприбутки — Я так розумію що НБУ заставу банки купувати овдп, А тепер Мінфін назвав це надприбутками? Та й взагалі виходить що всі новини це те що всіх будуть трясти тепер бо коштів не вистачає а вкладатися в економіку ніхто ж не вкладався 🎃 І да сенат заблокував тільки що винесення на голосування допомоги Україні 🤖
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