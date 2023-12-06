Головне за середу: збільшення податків для банків, зниження міжнародних резервів

Законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат. За розрахунком Міністерства фінансів, це принесе бюджету тільки за 2023 рік 24−25 млрд грн, далі очікується по 6−7 млрд грн.

Скільки доведеться платити банкам:

оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%;

починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

Міжнародні резерви знизилися до $38,8 мільярда

Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 785,2 млн. У листопаді вони знизилися на 0,5%.

Президент підписав закон про відновлення податкових перевірок

Верховна Рада ухвалила закон 9 листопада. Це було однією з останніх вимог МВФ для виділення Україні нового траншу фінансової допомоги.

Що буде з курсом у 2024 році — прогноз аналітиків Dragon Capital

У 2024 році гривня дещо ослабне. Середній курс за рік очікують на рівні 37,3 грн/$1 порівняно з 36,5 грн/$1 цього року. Таким прогнозом поділилася головна економістка інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан.

НБУ та Кабмін підписали оновлений меморандум для другого перегляду програми EFF МВФ — Пишний

Україна очікує у грудні позитивного рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) про другий перегляд програми розширеного фінансування EFF та виділення третього траншу у розмірі щонайменше $900 млн.

Вкладники шукають кращу дохідність: топ-5 великих банків із найбільшим відтоком клієнтів