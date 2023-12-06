НБУ та Кабмін підписали оновлений меморандум для другого перегляду програми EFF МВФ — Пишний

Україна очікує у грудні позитивного рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) про другий перегляд програми розширеного фінансування EFF та виділення третього траншу у розмірі щонайменше $900 млн. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Ми отримали висновки на рівні персоналу (МВФ), Національний банк підписав меморандум (про економічну та фінансову політику) у новій редакції, як і уряд. Зараз ми очікуємо на рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду», — сказав він на щорічному форумі корпоративних директорів Професійної асоціації корпоративного управління у Києві в середу.

Пишний наголосив, що позитивне рішення ради директорів МВФ означатиме не лише виділення третього траншу в $900 млн, а й підтвердження підтримки міжнародних партнерів України, оскільки загальна рамка програми EFF обсягом $15,6 млрд становить $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд у негативному. .

За його словами, Нацбанк, як і раніше, очікує отримання у 2024 році $38 млрд зовнішньої фінансової допомоги.

Водночас голова НБУ зазначив, що ризик переривання такої підтримки залишається ключовим серед ризиків, тим більше, що поганою новиною є потрапляння в складний етап політичної турбулентності у партнерів по коаліції.

У календарі засідань ради директорів МВФ, який на сьогодні розписано до 15 грудня включно, питання України наразі відсутнє.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 21 березня 2023 року Україна та Міжнародний валютний фонд досягли угоди на рівні персоналу за новою програмою на суму $15,6 млрд терміном у 4 роки.

У листопаді представники влади України та співробітники МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо оновленого пакета заходів економічної та фінансової політики для другого перегляду чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) обсягом близько $15,6 млрд.

Ця програма є частиною пакета міжнародної підтримки України на суму, що становить близько $122 млрд.