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6 грудня 2023, 13:34

Що буде з курсом у 2024 році — прогноз аналітиків Dragon Capital

У 2024 році гривня дещо ослабне. Середній курс за рік очікують на рівні 37,3 грн/$1 порівняно з 36,5 грн/$1 цього року. Таким прогнозом поділилася головна економістка інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан, пише NV.

У 2024 році гривня дещо ослабне.
Фото:depositphotos

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Що буде з курсом

За словами Білан, зовнішня підтримка приведе до нарощування золотовалютних резервів Національного банку України(НБУ), дасть йому змогу і далі послаблювати валютні обмеження, і дозволяти гривні рухатися в один й другий бік більше, ніж це є зараз.

«Буде таке невелике ослаблення до 37,3 грн/$1 у середньому за рік. У принципі я бачу, що зараз консенсус серед аналітиків, середній прогноз, рухається до нашого: зараз останні дані — це 37,9 грн/$1 у середньому за рік», — сказала Білан, зазначивши при цьому, що умовою позитивної оцінки є надходження міжнародної допомоги в запланованих розмірах.

Читайте: Томаш Фіала: Долара по 40 гривень не буде

«Ми очікуємо, що наші партнери нададуть $40 млрд міжнародної прямої підтримки в бюджет», — заявила представниця Dragon Capital, зазначивши, що це дасть змогу утримати ситуацію на валютному ринку під контролем.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що міністр фінансів Сергій Марченко заявив про стурбованість зміцненням гривні та розраховує на послаблення курсу до 41,4 грн/$1.

CEO компанії Dragon Capital прогнозує курс гривні до долара на кінець поточного року на рівні 37 грн/$, на кінець 2024 року — 39 грн/$.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+112
uxui
uxui
6 грудня 2023, 13:54
#
Только вверх. А если сегодня не наклянчат допомоги — то и вовсе к концу 23 года
+
+71
penetrator1963
penetrator1963
6 грудня 2023, 14:02
#
Помощь могут и выпросить. только это же будет сугубо военная помощь. в США она и останется. они со складов нам шлют устаревшую технику, а сами себе производят новую. а экономическую помощь не выделят. разве что будем какие-то кредиты привлекать в 2024. но это уже нужно будет отдавать.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
6 грудня 2023, 15:39
#
Penetrator1963

Если вас не устраивают устаревшие
стингеры, вы всегда можете наладить
производство более совершенного
оружия в Украине, да и болтология
на форуме Минфина — страшная
и убийственная сила.
+
+26
penetrator1963
penetrator1963
6 грудня 2023, 16:13
#
Вопрос не в устаревших стингерах, а курсе гривны. отсутствие экономической поддержки, даже при наличии военной, будет сказываться негативно на курсе. и я бы с удовольствием нашёл инвестиции под налаживание производства оружия и боеприпасов в стране, если бы это было законно. но у нас пока действует принцип «сам не гам и другому не дам».
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 грудня 2023, 16:46
#
Penetrator1963
«Вопрос не в устаревших стингерах, а курсе гривны.»

Вот бы и писали о курсе гривны, но в ваших текстах не было
и намёка на упоминание о курсе гривны, а вот об устаревшей
технике был конкретный текст, цитирую:
«они со складов нам шлют устаревшую технику,
а сами себе производят новую»

Чтобы курс гривны был стабильным,
можете заняться экспортом товаров,
работ или услуг — тогда и появиться
дополнительный приток валюты в страну.

Проще всего стать экспортёром ит-услуг.
+
+30
penetrator1963
penetrator1963
6 грудня 2023, 17:41
#
Ну так смысл моего месседжа вы и не уловили. я просто объяснил, почему военная помощь будет. потому что нам отправят то, что должны списать, но его проще утилизировать тут на поле боя. а бюджет вольют в свою экономику. тут важно не то что устаревшую технику, а то что помощь поступит в виде техники, а не денег. по поводу экспорта ит-услуг, как раз этим сейчас и занимаюсь.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 грудня 2023, 18:27
#
«тут важно не то что устаревшую технику, а то
что помощь поступит в виде техники, а не денег»

ВСУ как раз очень нужна «устаревшая» американская техника,
аналогов которой до сих пор нет в россии и конечно же
«устаревшие» боеприпасы, типа арт.снарядов натовского стандарта.

А вот финансовая помощь нужна больше всего
различным дельцам, чтобы её дерибанить…

Наше доблесное правительство разленилось до безобразия, ведь
более 30% ВВП сейчас работает в тени и не платит налогов, а вся
вертикаль исполнительной власти вместо вывода бизнеса из тени
и минимизации контрабанды и коррупции занимается только
попрошайничеством и просят чаще всего деньги, а не оружие…


+
0
Kankakee
Kankakee
6 грудня 2023, 16:46
#
На цьому тижні був ювілей 25 років як Україна ліквідувала 44 важких бомбардувальника і більше 1000 ракет x 55 (дальністю 2500 км!) По підписаному з США договору роззброєння.
Скільки США нам зараз коли почалася війна і гинуть українці дали літаків? — 0, скільки нам дали таких ракет? — 0 🤬🤬🤬
Так що: перше будь ласка не треба тут розказувати що хтось там щось клянчить вони нам вже винні стільки що їм не розплатитися за своє життя💸.
А друге теза про те що треба виробляти своє, яке спочатку десятиліттями вибудовувалася ( і виробництво було у нас в Харкові таких ракет наприклад) а потім знищувалася намірено США — не витримує жодної критичної оцінки 🤐
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
6 грудня 2023, 17:08
#
Дуже оптимістичний, якщо так і буде — це супер!
+
+26
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
6 грудня 2023, 17:14
#
А если нет…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 грудня 2023, 17:49
#
Это ведь очень легко проверить…

Поживём-увидим…

P. S. Прошлогодние прогнозы по курсу доллара США,
типа «скоро по 50» или «скоро по 100» как-то пережили,
переживём и «среднегодовой 37,9 грн/$»
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