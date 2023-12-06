Що буде з курсом у 2024 році — прогноз аналітиків Dragon Capital

У 2024 році гривня дещо ослабне. Середній курс за рік очікують на рівні 37,3 грн/$1 порівняно з 36,5 грн/$1 цього року. Таким прогнозом поділилася головна економістка інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан, пише NV.

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Що буде з курсом

За словами Білан, зовнішня підтримка приведе до нарощування золотовалютних резервів Національного банку України(НБУ), дасть йому змогу і далі послаблювати валютні обмеження, і дозволяти гривні рухатися в один й другий бік більше, ніж це є зараз.

«Буде таке невелике ослаблення до 37,3 грн/$1 у середньому за рік. У принципі я бачу, що зараз консенсус серед аналітиків, середній прогноз, рухається до нашого: зараз останні дані — це 37,9 грн/$1 у середньому за рік», — сказала Білан, зазначивши при цьому, що умовою позитивної оцінки є надходження міжнародної допомоги в запланованих розмірах.

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«Ми очікуємо, що наші партнери нададуть $40 млрд міжнародної прямої підтримки в бюджет», — заявила представниця Dragon Capital, зазначивши, що це дасть змогу утримати ситуацію на валютному ринку під контролем.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що міністр фінансів Сергій Марченко заявив про стурбованість зміцненням гривні та розраховує на послаблення курсу до 41,4 грн/$1.

CEO компанії Dragon Capital прогнозує курс гривні до долара на кінець поточного року на рівні 37 грн/$, на кінець 2024 року — 39 грн/$.