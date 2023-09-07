Головне за четвер: Укрбудінвестбанк — неплатоспроможний, рейтинг стійкості банків та допомога США

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

7 вересня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Укрбудінвестбанк — неплатоспроможний, рейтинг стійкості банків та допомога США

Рейтинг стійкості банків: топ-5 залишив Приват

«Мінфін» підготував рейтинг стійкості українських банків за другий квартал поточного року. Редакція визначила, яким банкам найбільше довіряють клієнти та експерти, та хто на другому році війни демонструє найкращі фінансові показники.

НБУ відніс Укрбудінвестбанк до категорії неплатоспроможних

Правління Національного банку ухвалило рішення № 310-рш/БТ про віднесення Укрбудінвестбанку до категорії неплатоспроможних.

Заволодіння 9,2 мільярда Приватбанку: НАБУ повідомило про підозру Коломойському

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому кінцевому бенефіціарному власнику Приватбанку — олігарху Ігорю Коломойському — та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Коли Україна відмовиться від гривні та перейде на євро. Засідання НБУ. Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: чи варто Україні відмовлятись від гривні та переходити на євро?Історичний досвід переходу на євро тих країн, хто приєднався до ЄС. Чехія та Польща не стали поспішати с переходом на євро. Ризики для гривні. Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 7 по 13 вересня. Засідання НБУ — чи відпустять курс.

Дохідність депозитів: чому вклади у гривні дешевшатимуть, а валютні — дорожчатимуть

14 вересня НБУ може оголосити про чергове зниження ключової ставки, що змусить банкірів активніше переглядати депозитні пропозиції. Які ще фактори впливатимуть на рівень дохідності вкладів, і яка стратегія допоможе максимально заробити, розповість «Мінфін».

США виділили Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд. Куди підуть кошти

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет допомоги, вартість якого сягає понад $1 млрд. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в Києві.

Найкращий відгук серпня: як А-Банк покарав свого клієнта, який повідомив про помилкове зарахування грошей на свою карту

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у серпні. Ним став користувач під ніком financict, який розповів, скільки можна втратити, якщо на твою банківську картку випадково надійде переказ від невідомої особи. Досвід нашого читача може бути корисним й іншим, і ось чому.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Imus8848 и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами