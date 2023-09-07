Головне за четвер: Укрбудінвестбанк — неплатоспроможний, рейтинг стійкості банків та допомога США

«Мінфін» підготував рейтинг стійкості українських банків за другий квартал поточного року. Редакція визначила, яким банкам найбільше довіряють клієнти та експерти, та хто на другому році війни демонструє найкращі фінансові показники.

НБУ відніс Укрбудінвестбанк до категорії неплатоспроможних

Правління Національного банку ухвалило рішення № 310-рш/БТ про віднесення Укрбудінвестбанку до категорії неплатоспроможних.

Заволодіння 9,2 мільярда Приватбанку: НАБУ повідомило про підозру Коломойському

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому кінцевому бенефіціарному власнику Приватбанку — олігарху Ігорю Коломойському — та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Коли Україна відмовиться від гривні та перейде на євро. Засідання НБУ. Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: чи варто Україні відмовлятись від гривні та переходити на євро?Історичний досвід переходу на євро тих країн, хто приєднався до ЄС. Чехія та Польща не стали поспішати с переходом на євро. Ризики для гривні. Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 7 по 13 вересня. Засідання НБУ — чи відпустять курс.

Дохідність депозитів: чому вклади у гривні дешевшатимуть, а валютні — дорожчатимуть

14 вересня НБУ може оголосити про чергове зниження ключової ставки, що змусить банкірів активніше переглядати депозитні пропозиції. Які ще фактори впливатимуть на рівень дохідності вкладів, і яка стратегія допоможе максимально заробити, розповість «Мінфін».

США виділили Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд. Куди підуть кошти

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет допомоги, вартість якого сягає понад $1 млрд. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в Києві.

Найкращий відгук серпня: як А-Банк покарав свого клієнта, який повідомив про помилкове зарахування грошей на свою карту

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у серпні. Ним став користувач під ніком financict, який розповів, скільки можна втратити, якщо на твою банківську картку випадково надійде переказ від невідомої особи. Досвід нашого читача може бути корисним й іншим, і ось чому.