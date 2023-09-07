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7 вересня 2023, 9:02 Читать на русском

США виділили Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд. Куди підуть кошти

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет допомоги, вартість якого сягає понад $1 млрд. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в Києві, повідомляє пресслужба Держдепу США.

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет допомоги, вартість якого сягає понад $1 млрд.
Фото: pixabay.com

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На що підуть гроші

  • компоненти системи ППО;
  • керовані реактивні системи залпового вогню для HIMARS;
  • боєприпаси та системи зв’язку;
  • $100 млн на підтримку довгострокових військових потреб;
  • $90,5 млн на допомогу з розмінування;
  • $300 млн на підтримку зусиль правоохоронних органів щодо відновлення та підтримки правопорядку на звільнених територіях, включаючи міста та села, які зазнають постійних обстрілів з боку рф;
  • $206 млн на гуманітарну допомогу;
  • $5,4 млн конфіскованих активів олігархів для підтримки реінтеграції та реабілітації ветеранів;
  • $203 млн на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, верховенства права та сектору правосуддя, підтримку ключових реформ у сфері боротьби з корупцією, на створення потенціалу для розслідування воєнних злочинів, скоєних росією.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну США надали через механізми Світового банку:

  • $43,2 млрд допомоги у сфері безпеки,
  • $2,9 млрд гуманітарної допомоги,
  • $20,5 млрд бюджетної підтримки.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 вересня 2023, 10:28
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Що за запитання? Куди підуть кошти? А хто про кошти казав? США виділили боєприпаси на суму 1 млрд баксів. Цікаво, куди ж вони підуть? Може на соцвиплати? Може на пенсії? Клікбейт всемогутній…
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Moonlighter
Moonlighter
7 вересня 2023, 11:23
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Ты дальше заголовка что-то читаешь вообще? На боеприпасы выделено меньше 100 миллионов.
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Olexandrenko
Olexandrenko
7 вересня 2023, 10:33
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