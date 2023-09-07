Сполучені Штати виділили Україні новий пакет допомоги, вартість якого сягає понад $1 млрд. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в Києві, повідомляє пресслужба Держдепу США.
США виділили Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд. Куди підуть кошти
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На що підуть гроші
- компоненти системи ППО;
- керовані реактивні системи залпового вогню для HIMARS;
- боєприпаси та системи зв’язку;
- $100 млн на підтримку довгострокових військових потреб;
- $90,5 млн на допомогу з розмінування;
- $300 млн на підтримку зусиль правоохоронних органів щодо відновлення та підтримки правопорядку на звільнених територіях, включаючи міста та села, які зазнають постійних обстрілів з боку рф;
- $206 млн на гуманітарну допомогу;
- $5,4 млн конфіскованих активів олігархів для підтримки реінтеграції та реабілітації ветеранів;
- $203 млн на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, верховенства права та сектору правосуддя, підтримку ключових реформ у сфері боротьби з корупцією, на створення потенціалу для розслідування воєнних злочинів, скоєних росією.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну США надали через механізми Світового банку:
- $43,2 млрд допомоги у сфері безпеки,
- $2,9 млрд гуманітарної допомоги,
- $20,5 млрд бюджетної підтримки.
Джерело: Мінфін
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