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28 серпня 2023, 18:05 Читать на русском

Рахунки юросіб у Сенс Банк значно зросли після націоналізації банку

Після націоналізації Сенс Банку рівень залишків на рахунках юридичних осіб у фінустанові зріс на понад 5 млрд грн — до понад 25 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

Після націоналізації Сенс Банку рівень залишків на рахунках юридичних осіб у фінустанові зріс на понад 5 млрд грн — до понад 25 млрд грн.
Фото: facebook.com/svetlana.rekrut

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«Рівень довіри корпоративних клієнтів до Sense Bank після зміни власника суттєво зріс. Це підтверджується збільшенням залишків на рахунках юридичних осіб», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що банк вже давно співпрацює з найбільшими підприємствами країни, а саме: Укрзалізницею, Енергоатомом, Нафтогазом тощо. Після націоналізації до цього переліку додаються нові імена серед яких й Укрнафта.

Сенс Банк уповноважений на виплату пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Також банк бере участь у поточних державних програмах та має наміри приєднатися до участі в реалізації нових ініціатив уряду, спрямованих на підтримку та відбудову економіки України.

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Сенс Банк — державний банк, один із системно важливих банків України зі 128 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 85 тис. ФОП. У банку працює близько 4 тис. співробітників.

Нагадаємо

22 липня 2023 року Сенс Банк офіційно став державним.

21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк.

Також в цей день Кабінет Міністрів ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

20 липня правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
28 серпня 2023, 18:19
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Теперь Минфин будет все новости
с сайта Альфа (Сенс-банка)
дублировать в своей новостной
ленте…
А новости остальных 60 укрбанков
принципиально игнорировать…
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