Головне за тиждень: Ринок нерухомості, тарифи на тепло та чому насправді обвалився біткоїн

За даними сайту нерухомості ЛУН, у 2022 році, порівнюючи з попереднім, довоєнним роком, продаж квартир на вторинному ринку зменшився орієнтовно втричі, а кількість інвестиційних операцій на первинному — приблизно в 10 разів, відповідно, й ціни пішли на спад. Але зараз вартість квадрату вже повернулася на довоєнний рівень. Про перспективи українського ринку нерухомості «Мінфін» дізнався з перших вуст у ході дискусії «Що буде з цінами на нерухомість"‎.

Як працює валютний бізнес в Україні та як регулюють курс валют. Прогноз курсу долара (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: як працює валютний бізнес в Україні та як регулюють курс валют, як регулюють готівковий курс валют, як працюють обмінники, прогноз курсу долара та євро на період з 24 по 30 серпня.

Як будувалася фінансова незалежність: про що згадують банкіри під запис і без