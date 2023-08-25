Ринок нерухомості України: що буде з цінами, пропозицією і попитом
Головне за тиждень: Ринок нерухомості, тарифи на тепло та чому насправді обвалився біткоїн
За даними сайту нерухомості ЛУН, у 2022 році, порівнюючи з попереднім, довоєнним роком, продаж квартир на вторинному ринку зменшився орієнтовно втричі, а кількість інвестиційних операцій на первинному — приблизно в 10 разів, відповідно, й ціни пішли на спад. Але зараз вартість квадрату вже повернулася на довоєнний рівень. Про перспективи українського ринку нерухомості «Мінфін» дізнався з перших вуст у ході дискусії «Що буде з цінами на нерухомість".
Як працює валютний бізнес в Україні та як регулюють курс валют. Прогноз курсу долара (відео)
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: як працює валютний бізнес в Україні та як регулюють курс валют, як регулюють готівковий курс валют, як працюють обмінники, прогноз курсу долара та євро на період з 24 по 30 серпня.
Як будувалася фінансова незалежність: про що згадують банкіри під запис і без
День Незалежності, 24 серпня, завжди був величезним святом для України. Але за останні півтора роки великої війни він став ще важливішим. Не лише для громадян, а й для нашої банківської системи та фінансових ринків загалом. Вони пережили не одну кризу, декілька хвиль девальвації гривні та скандалів різного роду. Але найскладнішими часами для більшості опитаних фінансистів стали останні два роки. «Мінфін» разом із експертами згадував етапи становлення фінансової незалежності України та сформулював головні ризики для неї зараз.
ЄС готує багаторічний план підтримки України на понад 50 мільярдів євро — Мішель
Євросоюз готує багаторічний план фінансової підтримки України вартістю понад 50 млрд євро. Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель, виступаючи через відеозв'язок на 3-му саміті Кримської платформи.
Долар швидко дорожчає: що робити, аби врятувати свої заощадження
Останніми днями готівковий курс долара зріс до рівнів продажу 38,20−38,55 грн. Одночасно збільшився і спред між купівлею та продажем «зеленого». Що сколихнуло ринок і куди можуть рушити котирування далі, розповість «Мінфін».
Невеликі банки продовжують переглядати депозитні ставки: хто пропонує найкращі умови
Невеликі банки продовжують переглядати свою депозитну політику. Дохідність яких вкладів фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн збільшують, а яких — скорочують, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
В Україні хочуть по-новому нараховувати пенсії: що змінять і скільки платитимуть
В Уряді працюють над новою схемою розрахунку пенсій, аби їх розмір становив понад 40% від середнього заробітку. Про подальше реформування пенсійної системи, готовність міжнародних партнерів фінансувати видатки на соціальну сферу і субсидії на опалювальний період, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
НБУ анулював ліцензії двом небанківським установам, одна з яких — великий гравець на ринку обміну валют
Національний банк України анулював ліцензії двом небанківським установам. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Маск не винен? — Чому насправді обвалився біткоїн і що буде з його ціною далі
Несподіваний обвал крипторинку відбувся в ніч на минулу п'ятницю. Лише за 10 хвилин біткоїн, який декілька тижнів поспіль коштував близько $29 тис., втратив 8% вартості. Слідом за ним донизу пішли й інші криптовалюти. В чому причина цього обвалу та що далі чекає на ринок, розбирався «Мінфін».
Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть в новому опалювальному сезоні
Кабмін продовжив дію механізму покладання соціального обов’язку на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Нафтогаз буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів.
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