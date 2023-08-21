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21 серпня 2023, 14:15 Читать на русском

Маск не винен? — Чому насправді обвалився біткоїн і що буде з його ціною далі

Несподіваний обвал крипторинку відбувся в ніч на минулу п'ятницю. Лише за 10 хвилин біткоїн, який декілька тижнів поспіль коштував близько $29 тис., втратив 8% вартості. Слідом за ним донизу пішли й інші криптовалюти. В чому причина цього обвалу та що далі чекає на ринок, розбирався «Мінфін».

Несподіваний обвал крипторинку відбувся наприкінці минулого тижня в ніч на п'ятницю.

Внаслідок обвалу біткоїн у моменті коштував $24,7 тис. Щоправда, на нижній межі його ціна перебувала недовго і вже у п’ятницю та за вихідні почала поволі відновлюватись. В першій половині понеділка ціна біткоїна ледве перевищувала $26 тис., що на 11,5% менше, ніж тиждень тому.

Схоже ситуація й з іншими ключовими криптовалютами. Ефіріум коштує на 9,5% дешевше, ніж минулого понеділка, BNB — на 10,7%, Solana — на 12,5%. Ще більше постраждали XRP та Litecoin, втративши 17% та 20% відповідно, а мемний Shiba Inu втратив майже 21% своєї вартості.

Падіння крипторинку викликало ефект доміно: якщо у п'ятницю аналітики говорили про закриття довгих позицій на декілька сотень мільйонів, то, за підсумками вихідних, мова йде вже про розпродаж приблизно на $1 млрд. Головним винуватцем цієї ситуацію медіа спершу назвали Ілона Маска.

Що відбувається з криптою Маска

Повідомлення про те, що заснована мільярдером аерокосмічна компанія SpaceX продала своїх біткоїнів на $373 млн, які скуповувала у 2021 і 2022 рр., опублікувало видання The Wall Street Journal.

До такого висновку прийшли американські журналісти, проаналізувавши фінансові показники компанії. Водночас, безпосередньо про те, що компанія розпродає свої криптоактиви, ані SpaceX, ані сам Маск не заявляли. Ба більше, оскільки космічна компанія є приватною, вона не викладає у публічну площину свої детальні звіти, а тому всі висновки про переміщення її біткоїнів зроблені на основі опосередкованих даних. Коли саме могли бути продані криптоактиви — не повідомляється.

Про те, що SpaceX вирішила інвестувати в біткоїн, Маск публічно оголосив у 2021 р., в той самий час про рішення придбати головну криптовалюту на $1,5 млрд заявила і Tesla. Тоді на фоні цієї публічної активності ціна біткоїну злетіла до $43 тис.

Те, що Маск вже не так захоплений криптою, як колись, не викликає сумнівів. Ще минулого року стало відомо, що Tesla продала 75% своїх біткоїнів. За останніми даними, виробник електрокарів все ще володіє біткоїнами на «скромні» $250 млн. Сам Маск раніше заявляв, що цей розпродаж не потрібно сприймати, як «вирок біткоїну», мовляв, Tesla просто знадобилась додаткова ліквідність.

Низка експертів заперечили розпродаж біткоїну SpaceX. Цілком можливо, що замість цього відбулася лише переоцінка активів, оскільки крипта втратила в ціні, що й позначилося у фінансових звітах.

«Китайська» версія

Другою можливою причиною падіння крипторинку експерти називають заяву про банкрутство, яку подала в США одна з найбільших будівельних компаній КНР Evergrande. Незважаючи на те, що про проблеми забудовника відомо ще з 2021 р. і його банкрутство не мало стати несподіванкою, велика кількість інвесторів боїться нової кризи на ринку нерухомості Китаю. Відповідно, зросли занепокоєння щодо ризикованих активів.

До того ж, це відбувається на фоні новин про загальні економічні ризики КНР. Як пише The Wall Street Journal, економічне зростання країни, яке тривало майже 40 років і зробило країну однією з найбільших світових економік, добігло кінця.

Журналисти відзначають, що протягом десятиліть економічне піднесення дозволяло владі КНР інвестувати у будівництво заводів, хмарочосів та доріг. Однак, сьогодні ця модель вичерпала себе — у Пекіна закінчуються можливості для розширення інфраструктури, в деяких частинах Китаю знаходяться мости і аеропорти, що практично не використовуються, мільйони квартир залишаються порожніми, а окупність інвестицій різко знизилася.

The Wall Street Journal припускає, що вже найближчим часом КНР перейде до затяжної стагнації, подібної до японської. За таких умов, і світова економіка не матиме того імпульсу, як попередніми десятиліттями.

Головний винуватець — ФРС?

На думку значної частини оглядачів, стратегія Маска та глобальні проблеми Китаю — лише другорядні фактори впливу на крипторинок. Основна ж причина криється у діяльності Федеральної резервної системи.

Минулого тижня було опубліковано протокол липневого засідання ФРС, у якому вкотре йдеться про цілком ймовірне подальше посилення монетарної політики. Хоча раніше інвестори у всьому світі переконували себе, що попереднє підвищення ключової ставки — останнє в нинішньому циклі.

На цьому фоні дохідність за десятирічними американськими держоблігаціями досягала свого максимуму за останні 15 років, перевищивши 4,3%. Такий гарантований дохід робить їх привабливішими, порівнюючи з ризикованим крипторинком.

«Зростаючі ставки продовжать кидати виклик біткоїну», — переконаний засновник Heisenberg Capital Макс Кайзер.

Якщо розпродаж облігацій триватиме, ми можемо побачити подальший негативний рух цін на ризиковані активи, — наголошує, зі свого боку, трейдер Decentral Park Capital Льюіс Харланд.

Що буде далі

Не виключено, що просідання крипторинку виявилося б ще суттєвішим, якби не деякі позитивні новини, які підтримують його на плаву. Так, у середині серпня один із найвпливовіших криптоінвесторів CEO Galaxy Digital Майк Новограц повідомив про наявність інсайдерської інформації про те, що спотові біткоін-ETF з'являться на американському ринку до лютого наступного року. Попереднє ж суттєве зростання крипторинку було пов'язано саме з заявами про їх можливе створення.

Подальша доля біткоїну залежатиме, насамперед, від того, чи залишатиметься на ринку ейфорія від очікування нових ETF, а також яке рішення ухвалить ФРС у вересні.

Як зазначив керуючий активами Михайло Пацан, після обвалу ціна біткоїну стала привабливішою для придбання. Незважаючи на це, зростання попиту наразі не спостерігається. Аналітики ж з технічного аналізу вказують на ризики падіння ціни головної криптовалюти до позначки в $23 тис.

Читайте також: Агресивний портфель «Мінфіну»: як ми купили цілий сектор компаній блокчейну

Черговий обвал продемонстрував вразливість крипторинку перед зовнішніми факторами. При цьому навіть в ситуації, коли ніхто достеменно не знає, який фактор справив найбільше враження.

Автор:
Олексій Писарєв
Журналіст Олексій Писарєв
Пише на теми: Інвестиції, фондовий ринок, forex, макроекономіка
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Коментарі - 2

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
21 серпня 2023, 14:43
#
Беріть любого брокера відкривайте демо-рахунки і купуйте біткойн як умога більше. Він буде падати поки ви будете купувати. Я так вже 5 демо-рахунків по 50000 долларів злив, а він все падає і падає. Туди йому і дорога.
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+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
21 серпня 2023, 15:19
#
Дивно читати, що биток падає, коли ростуть ризики в економіці, до цього називали високу інфляцію, тепер ФРС не виправдав очікування криптунів. А мало ж бути все навпаки, протиінфляційний, протиемісійний, антикризовий актив-сховище, який забезпечить швидкі та дешеві перекази (нічого не забув?), а по факту нічого з переліченого, просто ще один спекулятивний актив з поки що високою ціною. Тут багато дописувачів казали, що прибутковість крипти зараз понад 50% річних і це не за рахунок росту ціни за останні 15 років, а десь типу хтось бере твої коїни і платить тобі дикі відсотки. Якщо 4,3% в намальованих не забезпечених нічим папірцях, як кажуть криптуни, це більше, ніж в ризикованій крипті, то хто бреше?
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